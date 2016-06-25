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Собирать штрафы за перегруз
автотранспорта будут частники

Собирать штрафы за перегруз автотранспорта будут частники
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2016 13:08

Собирать штрафы за перегруз автотранспорта будут частники

Пропонуємо до обговорення:
К контролю габаритно-весовых параметров автотранспорта на дорогах и к сбору штрафов за перегруз могут допустить частные компании.

Дивися повний текст Собирать штрафы за перегруз автотранспорта будут частники.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2016 13:08

.."За перевозку большего количества пассажиров водителей будут штрафовать от 340 до 510 грн" - так водилы будут по ходу маршрута сами выпрыгивать и утрамбовывать последних клиентов, дабы компенсировать последними стоимость штрафа...и стоимость проезда подымут пропорционально - на "доп.расходы"..и усе!
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2016 13:18

Очередная кормушка. Можно даже предположить кто возглавит такую компанию - уволенный или не прошедший люстрацию ГАИшник.
blablabla12
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2016 13:22

Еще осталось кормушку ГАИшников в частные руки передать и таможню! :mrgreen:
ak-alexey
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2016 13:27

Наверное уже не все помнят, но такой движняк был, частники СО меряли.
blablabla12
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2016 13:37

Вообще то поражает цинизм и примитивность. Это ж, частник останавливать не имеет права, будет сотрудник ГАИ, или как там по новому, а рядом частник будет обрабатывать финансовые вопросы.
blablabla12
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2016 16:11

отличная идея, еще штрафы раз в 10 увеличить надо, чтобы вообще не перегружали. Цель ведь не насобирать денег со штрафов, а чтобы дороги не разбивали. А 340 грн за перегруз маршрутки это как вводить 3 грн за выброшеный мусор мимо урны. Безсмысленно. Вот тысячи 3500 уже куда не шло. А лучше еще и с растусчим коофициентом
faerlife
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2016 16:28

Re: Собирать штрафы за перегруз автотранспорта будут частник

340-510 это смешно. Гривна за кило уже нормально.
Или гривна за кило первой тонны перегруза, две гривны за кило второй тонны, и т.д.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 21:04

Re: Собирать штрафы за перегруз автотранспорта будут частник

"Сейчас на дорогах Украины работает 24 передвижных габаритно-весовых комплекса. За апрель-май текущего года обнаружено 676 фактов нарушения весовых норм"
Только я посчитал, что один весо-габаритный комплекс находил ОДИН перегруз за ДВА ДНЯ работы ? Что за бред ?
LutsMan
 
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