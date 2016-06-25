К контролю габаритно-весовых параметров автотранспорта на дорогах и к сбору штрафов за перегруз могут допустить частные компании.
Дивися повний текст Собирать штрафы за перегруз автотранспорта будут частники.
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Додано: Вів 14 чер, 2016 13:08
Собирать штрафы за перегруз автотранспорта будут частники
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Собирать штрафы за перегруз автотранспорта будут частники.
Додано: Вів 14 чер, 2016 13:08
.."За перевозку большего количества пассажиров водителей будут штрафовать от 340 до 510 грн" - так водилы будут по ходу маршрута сами выпрыгивать и утрамбовывать последних клиентов, дабы компенсировать последними стоимость штрафа...и стоимость проезда подымут пропорционально - на "доп.расходы"..и усе!
Додано: Вів 14 чер, 2016 13:18
Очередная кормушка. Можно даже предположить кто возглавит такую компанию - уволенный или не прошедший люстрацию ГАИшник.
Додано: Вів 14 чер, 2016 13:27
Наверное уже не все помнят, но такой движняк был, частники СО меряли.
Додано: Вів 14 чер, 2016 13:37
Вообще то поражает цинизм и примитивность. Это ж, частник останавливать не имеет права, будет сотрудник ГАИ, или как там по новому, а рядом частник будет обрабатывать финансовые вопросы.
Додано: Вів 14 чер, 2016 16:11
отличная идея, еще штрафы раз в 10 увеличить надо, чтобы вообще не перегружали. Цель ведь не насобирать денег со штрафов, а чтобы дороги не разбивали. А 340 грн за перегруз маршрутки это как вводить 3 грн за выброшеный мусор мимо урны. Безсмысленно. Вот тысячи 3500 уже куда не шло. А лучше еще и с растусчим коофициентом
Додано: Вів 14 чер, 2016 16:28
Re: Собирать штрафы за перегруз автотранспорта будут частник
340-510 это смешно. Гривна за кило уже нормально.
Или гривна за кило первой тонны перегруза, две гривны за кило второй тонны, и т.д.
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Пон 03 чер, 2019 21:04
Re: Собирать штрафы за перегруз автотранспорта будут частник
"Сейчас на дорогах Украины работает 24 передвижных габаритно-весовых комплекса. За апрель-май текущего года обнаружено 676 фактов нарушения весовых норм"
Только я посчитал, что один весо-габаритный комплекс находил ОДИН перегруз за ДВА ДНЯ работы ? Что за бред ?
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