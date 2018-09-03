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Чому не відображається
субсидія на рахунку «Ощадбанку»

Чому не відображається субсидія на рахунку «Ощадбанку»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 12:49

Чому не відображається субсидія на рахунку «Ощадбанку»

Пропонуємо до обговорення:
Кошти на пільгових рахунках для оплати комунальних послуг в особистому кабінеті «Ощадбанку» не відображаються із технічних причин.

Дивися повний текст Чому не відображається субсидія на рахунку «Ощадбанку».
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 12:49

А до 1 января что - скоммуниздили ?
dumkin13
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