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ТОП-5 способів отримати безкоштовне житло у великому місті
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 15 гру, 2019 19:27
Пропонуємо до обговорення:
У містах-мільйонниках України дорожчає оренда житла, тому багато людей замислюються про альтернативу.
Дивися повний текст ТОП-5 способів отримати безкоштовне житло у великому місті
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Додано: Нед 15 гру, 2019 19:27
"Безкоштовне" житло?
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valentynabadanina
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Додано: Нед 15 гру, 2019 20:58
Отжать у членов "панды" Яныка, сбежавших в РФ.
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warlamp
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Додано: Нед 15 гру, 2019 22:46
Но в очереди только по этой программе – более 5500 человек. В то время, как в год государство выделяло деньги только на 25-30 квартир.
Итого 5500-й сможет "получить" квартиру через 183 года.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 08:43
Какое образование нужно иметь, чтобы стать работником СБУ?
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Додано: Пон 16 гру, 2019 09:05
ruvex Час спливає дуже швидко ))))
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Додано: Пон 16 гру, 2019 13:18
Облікова ставка вже не 15,5%
А взагалі, ці всі "варіанти", взагалі не варіанти.
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Rainbow
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