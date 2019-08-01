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Люди, які народилися в
1970-1980-х роках, раніше 65...

Люди, які народилися в 1970-1980-х роках, раніше 65...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 11:10

Re: Люди, які народилися в 1970-1980-х роках, раніше 65...

  chipmunk написав:Тому складайте бабло, інвестуйте і робіть свою пенсію, як китайці

Пожалуй альтернативы нет. Я бы еще добавил: "Правильно воспитывайте детей" - но не у всех они есть...
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 11:14

  Конрад Карлович написав:Пожалуй альтернативы нет. Я бы еще добавил: "Правильно воспитывайте детей" - но не у всех они есть...

И какой ROI у детей? :)
dengon
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 11:31

Люди, родившиеся в 1970-80-х годах не собираются платить налоги.
А зачем?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 11:34

  chipmunk написав:Тому складайте бабло, інвестуйте і робіть свою пенсію, як китайці ;)

Старой пчеле (с темными крыльями) молодняк отгрызает крылья и выбрасывает из улья.
p_a_l
 
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