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Люди, які народилися в 1970-1980-х роках, раніше 65...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 гру, 2019 11:10
chipmunk написав:
Тому складайте бабло, інвестуйте і робіть свою пенсію, як китайці
Пожалуй альтернативы нет. Я бы еще добавил: "Правильно воспитывайте детей" - но не у всех они есть...
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Додано: Пон 16 гру, 2019 11:14
Конрад Карлович написав:
Пожалуй альтернативы нет. Я бы еще добавил: "Правильно воспитывайте детей" - но не у всех они есть...
И какой ROI у детей?
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Додано: Пон 16 гру, 2019 11:31
Люди, родившиеся в 1970-80-х годах не собираются платить налоги.
А зачем?
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Додано: Пон 16 гру, 2019 11:34
chipmunk написав:
Тому складайте бабло, інвестуйте і робіть свою пенсію, як китайці
Старой пчеле (с темными крыльями) молодняк отгрызает крылья и выбрасывает из улья.
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