Вартість одягу і взуття в Польщі виявилася в рази нижчою, ніж в Україні.
Дивися повний текст Як відрізняються ціни на одяг в Україні та Польщі.
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Додано: Нед 15 гру, 2019 23:29
Як відрізняються ціни на одяг в Україні та Польщі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як відрізняються ціни на одяг в Україні та Польщі.
Додано: Пон 16 гру, 2019 00:47
это и называется "догнать и перегнать Европу", вполне ожидаемо, впрочем
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