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Finance.ua: Як закрити
ФОП в 2020 році?

Finance.ua: Як закрити ФОП в 2020 році?
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Як заощаджувати та економити
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 13:28

Где и как получить справку о том что ФОП закрыт (для службы занятости)
si1962
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