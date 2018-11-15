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Finance.ua: Як закрити
ФОП в 2020 році?

Finance.ua: Як закрити ФОП в 2020 році?
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Як заощаджувати та економити
  #<1234>
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 13:28

Где и как получить справку о том что ФОП закрыт (для службы занятости)
si1962
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 21:02

  si1962 написав:Где и как получить справку о том что ФОП закрыт (для службы занятости)


А что действительно остались такие справки ?
Вроде открытый реестр существует, набирают 8 цифр вашего идент.код и там полный расклад - открыты, закрыты.
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 13:27

Добрый день. ФОП 2 группа, статус "припинено" получен 01.04.2020. ЕСВ уплачен. ЕН заплатила январь, февраль, март. За апрель нужно платить 944.60?
Спасибо.
gbuh
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 22:09

  gbuh написав:Добрый день. ФОП 2 группа, статус "припинено" получен 01.04.2020. ЕСВ уплачен. ЕН заплатила январь, февраль, март. За апрель нужно платить 944.60?
Спасибо.


Да.
Как они посчитали за апрель, это вам лучше посмотреть в своем личном кабинете, если ключ есть, или после карантина уточните в районном пункте обслуживания налогоплательщиков. Там обязательно должен сидеть один человек по сверкам.

Это в принципе желательно сделать и посмотреть нет ли задолженности по другим налогам, а то иногда думаешь одно, а вылазит потом другое.

Удачи :D
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 12:18

Подскажите пожалуйста,фоп закрыт был 10.2018.но каждый квартал оплачивался единый налог до 01.2020.Как быть в этом случае?.Человек думал,что ФОП открыт и платил.Можно ли вернуть деньги?
nevik
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 17:06

  nevik написав:Подскажите пожалуйста,фоп закрыт был 10.2018.но каждый квартал оплачивался единый налог до 01.2020.Как быть в этом случае?.Человек думал,что ФОП открыт и платил.Можно ли вернуть деньги?


Подойдите в ваш районный центр обслуживания налогоплательщиков, там напишете заявление на возврат, обычно там даже образцы висят.

ПС Да, после карантина, сейчас они не принимают клиентов.
Если ваш знакомый продвинутый юзер-налогоплательщик ))) можно, через свой электронный кабинет отправить. А так тройку недель подождите до конца карантина, в вашем случае уже не принципиально.
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 11:30

Подскажите пожалуйста, работаю мастером маникюра открыт ФОП, в связи с карантином не работаю, смогу ли я стать на биржу, если закрою ФОП и нужно ли платить за закрытие ФОПа. Налоги уплачены. Спасибо.
rjpehf007
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:30

При подаче документов в центр занятости, узнаю, что у меня открыт ФОП с 2002 года! Уверенна, закрывала. Проверила - задолженностей нет нигде. Планирую с сентября открывать Фоп, или лучше возобновить существующий?
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 21:21

У 2013 році подав заяву на отримання свідоцтва приватного підприємця, однак на руки його не отримав. Зараз хочу стати облік у службі зайнятості, але мені відмовляють-кажуть закрити ФОП. Але ж я його навіть не отримав. Невже це законно?
danilevska3
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 09:12

  danilevska3 написав:У 2013 році подав заяву на отримання свідоцтва приватного підприємця, однак на руки його не отримав. Зараз хочу стати облік у службі зайнятості, але мені відмовляють-кажуть закрити ФОП. Але ж я його навіть не отримав. Невже це законно?


Законно, хотя и обидно.
Заяву на открытие вы подали, вам открыли, заявы на закрытие вы не подавали.
Свидетельства ФОПа вроде давно уже никакого нет. Вам открыли, вы попали сразу в электронный реестр.
Я бы на вашем месте опасался еще того, что вам могли начислять ЕСВ с 2018 года, который вы понятно не платили, плюс штрафы за неподачу отчетности, но это копейки по сравнению с ЕСВ.

Посмотрите состояние вашего ФОП в реестре.

https://online.minjust.gov.ua/edr-search/
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