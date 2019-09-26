RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Finance.ua: Як закрити
ФОП в 2020 році?

Finance.ua: Як закрити ФОП в 2020 році?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:20

подскажите как быть сейчас:
- зарегестрирована как предприниматель на общей системе налогообложения 16,03,20 - и попала в карантин. Деятельности не велось, счета в банке нет. нет ничего. Хочу закрыть это мероприятие сейчас - 10,06,20 = подам заявление о закрытии.

ВНИМАНИЕ ВОПРОС: что-то нужно платить за этот период? какие налоги? или?

спасибо!
natalyartster
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 05.06.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:53

Здравствуйте. С марта 2019 года оформила ФОП по программе "муниципальная няня", ухаживаю за своим внуком (он на инвалидности, 1 группа А). Зарплата символическая 1700 грн, из них 1300 - налоги. Статья КВЕД - "Денний догляд за дітьми". Программа действует для детей до трёх лет. Сейчас внуку два года и восемь месяцев, и я хочу начать эту процедуру закрытия ФОПа. С чего начинать и какие подводные камни ожидают?
cemerisu
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 02.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 13:28

Добрый день, не работаю как ЧП с 2014 года..уехала за рубеж и вот 6 лет спустя приходит е-мейл о долге в 29тыс грн.! Почему только сейчас пришло это извещение, а не в 2014 году? Что делать и как закрыть ЧП дистанционно?
travel_kava
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 09.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 14:35

  travel_kava написав:Добрый день, не работаю как ЧП с 2014 года..уехала за рубеж и вот 6 лет спустя приходит е-мейл о долге в 29тыс грн.! Почему только сейчас пришло это извещение, а не в 2014 году? Что делать и как закрыть ЧП дистанционно?


Добрый день, а когда вы закрывались, вы проверяли расчёты с бюджетом ?

За что долг ?

Если по ЕСВ, который вы не платили как "спящий" ФОП и вы не закрывались у регистратора (эту радость ввели с 2017 года и сумма 29 тысяч похожа на ту сумму, что выставляют за этот пробел), то сейчас есть возможность подать заяву в налоговую и аннулировать официально этот долг по ЕСВ. По моему, до конца лета можно.

Дистанционно, думаю, возможно, если у вас есть ЕЦ Подпись, погуглите какие шаги должны быть.
freeze
4
 
Повідомлень: 17674
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4311 раз.
Подякували: 6963 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 22:57

Интересно, кто знает, куда мне обращаться, если я закрыла еще в 2014 году, а в 2017 мне стали приходить письма о открытом ИП, и что теперь я должна заплатить все штрафы и налоги? Налоговая, в которой я закрывала - теперь говорить, что она этим делом не занимается, на все эл. письма, которые я пишу - ни кто мне не отвечает, а приехать я не могу. Куда обращаться, вообще, кто в курсе?
t19820918
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 15.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 07:56

Здравствуйте, хочу закрыть ФОП с долгом по ЕСВ а также не сданными отчетами за несколько лет. Что сначала подавать заявление регистратору на закрытие или сдать отчеты? Хочу также писать заявление в налоговую на прощение суммы ЕСВ с 2017 года.
tatianagladkaya87
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 20.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 09:41

  tatianagladkaya87 написав:Что сначала подавать заявление регистратору на закрытие или сдать отчеты?


Естественно, сначала подать заявление регистратору.

  tatianagladkaya87 написав:Хочу также писать заявление в налоговую на прощение суммы ЕСВ с 2017 года.

Обязательно пишите, иначе не отстанут. Не забудьте, что срок подачи таких заявлений ограничен, если не ошибаюсь до конца лета.
Штрафы за несдачу отчётов по любому придётся заплатить, раз с заявлением появитесь и в налоговой.
freeze
4
 
Повідомлень: 17674
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4311 раз.
Подякували: 6963 раз.
 
Профіль
22
3
5
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: 9 способів переказати гроші з Польщі в Україну 1, 2
D2 » Чет 26 вер, 2019 11:15
19 4911
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 лип, 2020 14:40
Gastarbaiter
Finance.ua: 10 речей, які ви не знали про monobank 1, 2
D2 » П'ят 04 січ, 2019 17:56
10 16438
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лип, 2020 13:55
Faceless
Finance.ua: Как проверить свой страховой стаж 1, 2, 3, 4, 5
D2 » П'ят 11 жов, 2019 16:13
48 10844
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 лип, 2020 13:21
avshvorak

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17206)
20.07.2020 09:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.