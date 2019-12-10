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Держава не витрачатиме грошей
з бюджету на покриття...

Держава не витрачатиме грошей з бюджету на покриття...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 14:31

Держава не витрачатиме грошей з бюджету на покриття...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України ухвалив рішення скасувати субсидування втрат в електромережах. Тепер такі втрати «ляжуть» на операторів мереж — обленерго.

Дивися повний текст Держава не витрачатиме грошей з бюджету на покриття втрат в електромережах.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 14:31

Дык коррупционным методом и раньше это регулировалось:
- Принудительным занижением потребления.
И платил за это потребитель.
Как результат "веерные отключения", что вновь погнали по стране.
Интересно, а каким теперь макаром переложат на потребителя?
Будет ли стоимость содержания "поставщика" соизмерима с со стоимостью электроэнергии?
- Конец действию - "Коммунизм это есть советская власть+ электрофикация всей страны".
- Здравствуй питьма!
Интересно, до какого уровня возможно обанкрочивание Украины?
- Где уровень разумного?
- Здравохранение - ликвидировали.
- Образование - со следующего года платное.
- Места работы населения приватизировали вырезали на металлолом - продали.
- Население изгнано на заробитки.
- Теперь только валюту принимают, на гривни меняют - и рассказывают, как "хорошо приходит валюта" :mrgreen:
Kudrjavuy
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