Банківські депозити стабільно зростають, а їх сума вже більш ніж удвічі перевищує суму виданих кредитів.
Дивися повний текст
Українці зберігають у банках удвічі більше грошей, ніж позичають
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 вер, 2025 14:09
Українці зберігають у банках удвічі більше грошей, ніж...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Українці зберігають у банках удвічі більше грошей, ніж позичають
Зараз переглядають цей форум: Slon_Nosov і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|