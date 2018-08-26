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Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 кві, 2020 13:27
Унуноктий написав:
Хомякоид написав: В Гермашке 200 евро в месяц это красная рыба, мясо каждый день, овощи Фрукты от пуза, пиво каждый день. Клубника круглогодично. Так что 200 дол. в месяц в большом яблоке вполне верю.
Это если еду на мусорнике выбирать?
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
В Польщі вистачало на харч в середньому 10 злотих на день, але без червоної ікри, цигарок і горілки (але було пиво, сидр, вино)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Нед 26 кві, 2020 14:03
ось тут акурт про шоколад США для понаїхівhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4947726#p4947726
akurt написав:
З Patrick"ом була цікава для мене розмова. Деякі речі нашій людині не зрозумілі: в тебе зарплатня 250 000 доларів на рік, ти працюєш в Google -тобі запропонували роботу на 350 000 доларів на рік і ти НЕ ПОГОДЖУЄСЯ. Чому?
Без подробиць і не дуже точно відповідь приблизно така:
- з зарплатні в 250 000 доларів на рік я плачу податки в сумі: федеральний податок 59 000, податок штату Каліфорнія 20 000, соціальні платежі 8500, страхування 4000, разом з іншими платежами я отримаю не більше 160 000 доларів чистими на рік. Орендує житло за 2000 доларів на місяць (там такий приблизно рівень на окрему кімнату або частину будинка). Це треба вирахувати з 160 000 ще 36 000 доларів. Жити можна.
Робота на 350 000 доларів - офіс в цетрі Сан Францисько.
З 350 000 доларів на руки буду отримувати приблизно 210 000 доларів - теоретично супер! - на 50 000 доларів більше.
+50куе на депорахунок за рік просто що ти будеш жити в іншому місті і на 2 години довше добиратися до офіса
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 26 кві, 2020 14:03, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 26 кві, 2020 18:07
airmax78 написав:
И что? Чтобы перестать быть вторым сортом ему на этой бэхе надо вернуться в родные Черкассы. Вернулся в Польшу - снова второй сорт. Без шансов, даже теоретических, занять достойное место в польском обществе. Не спорю, что многих это устраивает.
Интересно, что означает "второй сорт" и как понимать, что ты уже "занял достойное место в обществе"?
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Gastarbaiter
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Додано: Нед 26 кві, 2020 18:21
Faceless написав:
У меня достаточно знакомых заробитчан. Клубника, это, конечно, обобщенно. Но вот так, чтобы прям делать ничего не нужно и хорошие деньги - вообще сказки. А по факту, пашут там так, что света белого не видно, радуются, что дешёвые продукты и шмотки, и зарабатывают куда больше чем в среднем на малой родине, но часто даже меньше, чем в Киеве зарабатывают те, кого вы выше назвали неудачниками.
Их работа "там" отличается от того, чем бы они могли заниматься "здесь"? Почему, тягая палеты на складе Бедронки, они проигрывают по отношению к тем, кто поехал в Киев тягать палеты на складе АТБ за з/п в 2 раза ниже?
Или у вас есть примеры, как человек без навыков и образования мог бы в Киеве иметь 1000 дол., но выбрал польскую клубнику с дупами за 700 дол.? Может, пора реально смотреть на вещи?
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Додано: Нед 26 кві, 2020 18:29
airmax78 написав:
Как иллюстрация успешных черкасчан в Киеве: мой знакомый - чиф кредит офицер в дочке крупного европейского банка. Кем бы он был в Польше? Мелким клерком в отделении банка в Щуцине в лучшем случае.
Вариант быть чиф кредит офицером в дочке крупного европейского банка в Варшаве не рассматривается?
Макс, вот вы сами могли бы выполнять работу в Европе по своему профилю? Чисто технически. Полагаю, что да. Остается вопрос местного языка, который в некоторых случаях маст хэв. Но зачастую достаточно и одного английского. Ну а польский так вообще учится аж бегом.
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Додано: Нед 26 кві, 2020 19:11
del
Востаннє редагувалось vladimir07
в Нед 26 кві, 2020 19:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 26 кві, 2020 19:12
rjkz написав:
То есть, молодая семья БЕЗ ДЕТЕЙ (это важно) вполне может за год полтинник на квартиру в Киеве отложить. Если доками не обзаведутся, то на этом уровне и останутся +/-. Потолком заработка будет 25 баксов в час - и это еще за счастье. Но и на эти деньги можно нормально жить и откладывать на вожделенный киевский бетон...хотя через 2-3 года не захотят возвращаться.
Вы так все подробно с цифрами расписывали с живых примеров или в теории ?
Есть примеры, которые за год пребывания увезли домой вдвоем 50к работая нелегалами ?
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Додано: Нед 26 кві, 2020 20:32
Gastarbaiter написав: Vlad442 написав: airmax78 написав:
Информация к размышлению: никто, 0% моих знакомых, даже не очень хорошо зарабатывающих, не собираются отправлять своих детей в украинские вузы. Печалька.
Кто будет жить в Варшавском через 20 лет - вопрос. Ну еще в Варшавском - ладно. Кто будет жить в миллионах и миллионах квартир советской вторички?
Поделитесь, о чем они думают? Отдали, например, ребенка учиться в Краков/Лондон. Отсрочка от армии не предоставляется. Приехал ребенок на каникулы, а его на границе приняли. Или запретили выезд уклонистам.
Стоимость года обучения по специальности "Кибербезопасность":
КПИ - 25700 грн.
Горно-металлургическая академия в Кракове - 1500 евро. В довесок выпускник получает право на работу в Польше без специального разрешения.
Только увдел эту ветку, до этого офтопил на ветке обвалистов.
Подобный сценарий у моего друга. Ребенок поступил в Германии, закончил универ, там-же пошел работать. В армию не хочет, поэтому в Украину не собирается даже ногой.
Специальность - ай-ти, не знаю или это гуд для Германии, 3600 евро в месяц зп на старте.
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Додано: Нед 26 кві, 2020 21:45
rjkz написав:
Только увдел эту ветку, до этого офтопил на ветке обвалистов.
Подобный сценарий у моего друга. Ребенок поступил в Германии, закончил универ, там-же пошел работать. В армию не хочет, поэтому в Украину не собирается даже ногой.
Специальность - ай-ти, не знаю или это гуд для Германии, 3600 евро в месяц зп на старте.
Зарплата не очень конечно, мои знакомые студенты на больше находили.
Ну хоть так для начала. Потом пойдет веселее.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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