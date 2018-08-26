Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя

Додано: Нед 26 кві, 2020 18:21

Faceless написав: У меня достаточно знакомых заробитчан. Клубника, это, конечно, обобщенно. Но вот так, чтобы прям делать ничего не нужно и хорошие деньги - вообще сказки. А по факту, пашут там так, что света белого не видно, радуются, что дешёвые продукты и шмотки, и зарабатывают куда больше чем в среднем на малой родине, но часто даже меньше, чем в Киеве зарабатывают те, кого вы выше назвали неудачниками. У меня достаточно знакомых заробитчан. Клубника, это, конечно, обобщенно. Но вот так, чтобы прям делать ничего не нужно и хорошие деньги - вообще сказки. А по факту, пашут там так, что света белого не видно, радуются, что дешёвые продукты и шмотки, и зарабатывают куда больше чем в среднем на малой родине, но часто даже меньше, чем в Киеве зарабатывают те, кого вы выше назвали неудачниками.

Их работа "там" отличается от того, чем бы они могли заниматься "здесь"? Почему, тягая палеты на складе Бедронки, они проигрывают по отношению к тем, кто поехал в Киев тягать палеты на складе АТБ за з/п в 2 раза ниже?Или у вас есть примеры, как человек без навыков и образования мог бы в Киеве иметь 1000 дол., но выбрал польскую клубнику с дупами за 700 дол.? Может, пора реально смотреть на вещи?