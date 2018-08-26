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Вплив еміграції на ринок
нерухомості Києва та передмістя

Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 01:50

  Bolt написав:Перпективы после окончания киевского вуза?!Если только мохнатая рука в теплое место не затолкнет.


И только в Украине. Наш диплом нигде в мире нахненужен.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 01:56

  Унуноктий написав:
  Gastarbaiter написав:
  Унуноктий написав:говорил с товарищем, дочка выучилась в польше на бухгалтера. Зарплата как в киеве. Потратил на обучение стоимость однухи.
Говорю а напуркуа? Он говорит она в голандию уедет а там зарплата выше.

Когда после следующего девала у киевских бухгалтеров станет зарплата по 300-500 дол., дочка товарища даже в Польше будет рубить по 1000-2000.

зарплата что то около 800 баксов, спимает с подружкой 2к за 600 баксов по 300 с лица на руки остаётся 500 баксов или 12500 гривен. ***** кричали гости и для этого нужно потратить 30 000 долларов


Бухгалтер бухгалтеру рознь. И смотря где устроится. Где-то третий помощник пятого младшего бухгалтера будет 1 + куе ПОЛУЧАТЬ, а где-то один единственный на всю контору главбух за 6000 ГРН ВКАЛЫВАТЬ.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 02:08

  Faceless написав:
  Bolt написав:Перпективы после окончания киевского вуза?!Если только мохнатая рука в теплое место не затолкнет.

Да такие же самые перспективы, нытье про мохнатые руки придумали бездари и лентяи


Ну-ну, ну-ну.
История из жизни. Не буду говорить совсем подробно...
2000год.Закончила одна девушка вуз, даже два. Одно образование техническое, второе - экономическое. Искала-искала работу - не нашла ничего лучшего, чем пойти в госструктуру на ...20 долларов в месяц. Благо муж хорошо зарабатывал. У ее папы был знакомый - зам директора одного из мобильных операторов, но папа решил - пусть сама.
Тот-же 2000 год примерно, +/- другая девочка закончила какой-то колледж. И ее папа дочку к тому-же оператору таки устроил. На 800 баксов в месяц.
Почувствуйте разницу.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 02:11

  Faceless написав:
  stm написав:
  Serg-ik написав:Нет. АТБ на каждом углу. Не помрёт.

В Польшах дитё может через год устроиться на подработку обычным барменом/официантом, берут в Варшаве спокойно, главное не более 20 часов в неделю и уже помогать себе с оплатой обучения быстрее чем работник АТБ. Вопрос всегда будет в доходах после оплаты всех затрат и дальнейших перспективах в жизни ;)

Так и в Киеве может


Ну, да! Это-ж совсем одно и то-же - кассиром или грузчиком в АТБ и то-же примерно самое, но не в Украине. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 02:17

  CRUSADER написав:
Gastarbaiter написав:
  Унуноктий написав:Не тупи, арендовать не нужно будет ибо на сэкономленные 30000 баксов папа купит однуху в Медовом.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Какие 30 тыс.? Ты что, уже накатываешь?Зображення
Разница в 8 тыс. баксов за 4 года. Отбивается потом за год работы.
Уже то, что там она будет знать английский лучше, чем в Киеве, её зарплата даже здесь получает плюс 500х басков прибавки минимум. Кроме ит, молодежь все ещё имеет средний и ниже уровень англ. Не понимаю почему, мы ещё в начале 2000х знали что без него никак


Единственное, что радует - последние лет 5-7 родители начали повально давать Инглиш чуть не с пеленок. Вбухивают в это кучу денег, знакомые, не киевляне и все еще живут в аренде, старшую дочку недавно выпихнули учить Инглиш в Калихворнию. Сами счиают себя уже старыми куда-то двигать, но хотят чтобы дети жили не в Украине. Почему? Понять не могу. Все так хорошо - живут припеваючи в целой 2к арендной квартире ...да лет 20 уже.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 02:28

Дочка приятеля в прошлом году окончила учебу во Вроцлаве.
Расходы на месяц были 100 уе общага, 100 уе еда.Всякие кафешки, киношки конечно отдельно.
На последних курсах подрабатывала сама официанткой, а потом в турфирме. Имея рус, укр, англ и польский составила хорошую конкуренцию местной публике. Так и осталась работать там. Что-то около 2 куе.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 27 кві, 2020 02:29, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 02:29

  Faceless написав:
  Grand Touring написав:
  artlife написав:А что они будут делать, когда им стукнет 50-55 лет? Тоже на клубнику на сезонные работы?


а что будет делать человек, который жил в Киеве? Вспоминать мивину и коммунальные платежи?

На сезонные работы едут очень мало на клубнику даже нет знакомых чтобы ездили (предполагаю, это больше для студентов стационара), а в Финляндию ездят одни из первых заробитчан, они уже привыкли и их фермеры знают как родных, получают 2 штуки евро в месяц, 9 месяцев гуляют - занимаются своими делами. Было время Финляндия хотела ограничить, чтобы работа была своим. Так те ехали с польскими визами и фермеры их сами прикрывали от властей.

Вот чего транслировать непонятно откуда взявшиеся стереотипы и бредни? Какая мивина? Сакцес сторизов от заробитчан наверное даже поменьше, чем от переехавших в Киев, подавляющему большинству из них нечего вспомнить кроме бараков-общажек для ночлежки. А кто-то и там неплохо устраивается - вы ж к примеру вроде на клубнику не ездите.
Если человек действительно лузер, то он им будет и в Черкассах, и в Киеве, и где угодно. Если же руки прямые, голова на месте и ж*** не срослась с диваном - то он где угодно чего-то добъется, разница будет лишь в том, что где-то больше, где-то меньше.


Ну да, только разница может быть ну очень большая. Такая, что в Киеве и работать смысла нет.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 03:43

  Libo написав:
  rjkz написав:Я написал про 200 баксов на ОДНОГО В МЕСЯЦ.
Е


Просто не трезв ты уже...
Если на работе обедать в гадюшном Макдональдсе за $10, то уже только на обеды получается больше $200 в месяц из расчета 21 рабочий день.
Я сейчас на карантине в Whilefoods покупаю продукты на неделю на $100 + на $100 в украинском магазине. Это уже $200. Плюс еще на неделе докупаю свеженькую клубничку, ягодки, фрукты, хлеб, молоко, мяско. Хорошая говядина $12 за фунт, баранья нога $50, хорошая свежая рыба $20 за фунт, картошка $1 за фунт ($2 за кг), помидоры $2,5 за фунт ($5 за кг), хлеб $4 буханка.
Достава из ресторанов сейчас с карантинной скидкой $20-$30 (за обед или ужин)и доставщику еще надо дать сверху пятерку чаевых.
И это без учета бухла и курева, выходов на кофе, в люди, на случки, в общество, в кино, на встречу с прекрасным, без бензина, штрафов, мойки, обсуживания машины, фитнеса, расходов на гигиену и медицину, без расходов на отдых, без учета отчислений на накопления на обратный билет в Киев, без одежды, обуви, без расходов на уборку дома, на адвоката и т.д.
О каких $200 в месяц ты говоришь? :roll:
Надо еще хорошо взять себя в руки и поэкономить, чтоб уложиться в $2000 на человека. :idea:


Да непьющий я.. и некурящий.

1. Еще раз, товарисч. Речь шла о варианте приехать для заработать на киевский бетон, а не снять первую приглянувшуюся хату на Манхеттене - цена не имеет значения. Такой человек не будет питаться в Маке. а особенно в Нью-Йоркском Маке. Это-же невыносимо. Уж лучше Бургер-Кинг, если говорить о фаст-фуде. Даже не такие нищие ньюкамеры не питаются в ресторанах в ланчбрейк. Есть знакомая семья - из Германии, семейный доход порядка 220+ куе, своя квартира. Она - медсестра в госпитале, он - в МТА. Оба с рюкзачками на работу ездят - там обед. Но если речь о понтах, то канешна! И в обед - в ресторан, а не в мак и после работы и на работу/с работы лемо вызывать, а потом по ночным клубам и девочкам. И потом горевать, что зп ни на что не хватает.
2. Не Whilefoods, а Wholefoods - хороший магазинчик, но только дороговат для нелегала на 100 баксах в день. Ты тот что на 6-й авеню имел ввиду? Рекомендую там и обедать - и вкуснее и здоровее и дешевле, чем в Маке.
3. Ладно, сравниваем, понеслась - говядина, хорошая, но не Холфудс, но тоже недешевый сетевой американский ритейлер - 7,99 за паунд (а не фунт - пора уж привыкнуть, и не полкило это а 454 грамма), но можно другую часть туши взять - 5,99. Хорошая рыба, салмон, филе - 8,99 за паунд. Картошка - 5,99 за 10 паундов. Помидоры разные бывают - можно и по 3 взять, и по 99 центов. Хлеб, да -от 3 до 5 баксов.
4. Опять рестораны? Как ресторан относится к ньюкамеру на старте, да еще как вариант без доков и с туманной перспективой? Да он будет лишнюю остановку пехом топать, чтобы сэкономить 2,75. Спустись на землю - о ком мы говрили в начале? Я сейчас тоже могу задвинуть свою знакомую, с зп 20+ куе в месяц и рассказывать, что так живут все в НЙ?
"Выньте бананы из ушей и раздайте их детям" (с)
5.
И это без учета бухла и курева, выходов на кофе, в люди, на случки, в общество, в кино, на встречу с прекрасным, без бензина, штрафов, мойки, обсуживания машины, фитнеса, расходов на гигиену и медицину, без расходов на отдых, без учета отчислений на накопления на обратный билет в Киев, без одежды, обуви, без расходов на уборку дома, на адвоката и т.д.
Это твои личные половые сложности. Ты еще пожалуйся что дурь дорогая и я расплАчусь. :mrgreen:
6. 200 баксов - это достаточная сумма для питания 1 человека в НЙ при покупке провизии в магазинах и самостоятельной готовке. Рестораны, бухло, сигареты и ночные клубы - это твои личные понты.
В опчем, иди проспись.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 03:51

  Хомякоид написав:
  rjkz написав:
  Libo написав:
Вопрос:

А нах такая жизнь? :roll:

Пропитаться на $200 в неделю можно, но это чтоб не подохнуть с голода.
Это $30 в день.
Перекусить в обед в самой дешевой зарыгаловке обойдется под $15. Но тогда надо поужинать нормально, а это уже обойдется под $20 и тоже в зарыгаловке. Если захотите повкуснее или любите пожрать, то приплюсуйте еще десятку. Будете готовить дома сами - дешевле не получится. Цены на продукты мы тут уже неоднократно обсуждали.
А захотите дабл-эспрессо кофейку, то раскошельтесь на $4. Повторить? Что вам с одного глотка? Пожалуйста! Гоните еще $4! По пивку? С вас $6. Повторить? А может ударило по шарам и желаете закурить? Пожалуйста, вот вам пачка Парламента всего за $13!
Так твоя сотня в день по дороге домой с работы и испарилась.
Надо иметь в НЙ минимум $10 тыщ в месяц, чтобы жить как в Киеве в своей квартире на тыщу. :idea:
Я говорю про жизнь, а не про существование и стройотряд. 8)


Мы про какой НЙ говорим? Цены в магазинах НЙ в среднем чуть выше киевских - что-то чуть дороже, что-то чуть дешевле. Что-то намного дороже, что-то намного дешевле. Если типа "органик", то однозначно дороже, но в Украине Органик нет совсем.
Я написал про 200 баксов на ОДНОГО В МЕСЯЦ.
Если будет угодно, могу расписать цены на основные продукты питания. Но меня Прохожий закидает тапками.
ЗЫ."Ваша галя балувана".


В Гермашке 200 евро в месяц это красная рыба, мясо каждый день, овощи Фрукты от пуза, пиво каждый день. Клубника круглогодично. Так что 200 дол. в месяц в большом яблоке вполне верю.


В НЙ - то же самое, но чувак в ресторанах на 5-й авеню питается - ему не фатит. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 04:00

  ihorkyiv написав:Так, хлоп"ята, ви вже якось визначайтеся щодо якості життя у США. Бо я, начитавшись Рікза, купую на осінь квиток до НЙ, начитавшись Лібо, повертаю. Так і розоритися недовго. То куди бігти??? А тут ще й хлопчина у кашкеті дойче унтер-офіцера - про халяву у Німеччині.... Може спустимося на грішну забетоновану київську землю ??


Покупай-покупай. Мир посмотреть лишним не будет. Если туристом - с первого раза может не понравиться, второй раз - вроде ничего, после третьего раза начнешь считать - хватит-ли рента с киевских квартир чтобы жить по турвизе))) и раз в полгода возвращаться в Нэньку. :lol: Затягивает.
Главное, чтобы вирус этот ушел.
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