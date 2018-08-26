Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя

Додано: Пон 27 кві, 2020 03:43

Libo написав: rjkz написав: Я написал про 200 баксов на ОДНОГО В МЕСЯЦ.

Е Я написал про 200 баксов на ОДНОГО В МЕСЯЦ.



Просто не трезв ты уже...

Если на работе обедать в гадюшном Макдональдсе за $10, то уже только на обеды получается больше $200 в месяц из расчета 21 рабочий день.

Я сейчас на карантине в Whilefoods покупаю продукты на неделю на $100 + на $100 в украинском магазине. Это уже $200. Плюс еще на неделе докупаю свеженькую клубничку, ягодки, фрукты, хлеб, молоко, мяско. Хорошая говядина $12 за фунт, баранья нога $50, хорошая свежая рыба $20 за фунт, картошка $1 за фунт ($2 за кг), помидоры $2,5 за фунт ($5 за кг), хлеб $4 буханка.

Достава из ресторанов сейчас с карантинной скидкой $20-$30 (за обед или ужин)и доставщику еще надо дать сверху пятерку чаевых.

И это без учета бухла и курева, выходов на кофе, в люди, на случки, в общество, в кино, на встречу с прекрасным, без бензина, штрафов, мойки, обсуживания машины, фитнеса, расходов на гигиену и медицину, без расходов на отдых, без учета отчислений на накопления на обратный билет в Киев, без одежды, обуви, без расходов на уборку дома, на адвоката и т.д.

О каких $200 в месяц ты говоришь?

Надо еще хорошо взять себя в руки и поэкономить, чтоб уложиться в $2000 на человека. Просто не трезв ты уже...Если на работе обедать в гадюшном Макдональдсе за $10, то уже только на обеды получается больше $200 в месяц из расчета 21 рабочий день.Я сейчас на карантине в Whilefoods покупаю продуктына $100 + на $100 в украинском магазине. Это уже $200. Плюс еще на неделе докупаю свеженькую клубничку, ягодки, фрукты, хлеб, молоко, мяско. Хорошая говядина $12 за фунт, баранья нога $50, хорошая свежая рыба $20 за фунт, картошка $1 за фунт ($2 за кг), помидоры $2,5 за фунт ($5 за кг), хлеб $4 буханка.Достава из ресторанов сейчас с карантинной скидкой $20-$30 (за обед или ужин)и доставщику еще надо дать сверху пятерку чаевых.И это без учета бухла и курева, выходов на кофе, в люди, на случки, в общество, в кино, на встречу с прекрасным, без бензина, штрафов, мойки, обсуживания машины, фитнеса, расходов на гигиену и медицину, без расходов на отдых, без учета отчислений на накопления на обратный билет в Киев, без одежды, обуви, без расходов на уборку дома, на адвоката и т.д.О каких $200 в месяц ты говоришь?Надо еще хорошо взять себя в руки и поэкономить, чтоб уложиться в $2000 на человека.

И это без учета бухла и курева, выходов на кофе, в люди, на случки, в общество, в кино, на встречу с прекрасным, без бензина, штрафов, мойки, обсуживания машины, фитнеса, расходов на гигиену и медицину, без расходов на отдых, без учета отчислений на накопления на обратный билет в Киев, без одежды, обуви, без расходов на уборку дома, на адвоката и т.д.

Да непьющий я.. и некурящий.1. Еще раз, товарисч. Речь шла о варианте приехать для заработать на киевский бетон, а не снять первую приглянувшуюся хату на Манхеттене - цена не имеет значения. Такой человек не будет питаться в Маке. а особенно в Нью-Йоркском Маке. Это-же невыносимо. Уж лучше Бургер-Кинг, если говорить о фаст-фуде. Даже не такие нищие ньюкамеры не питаются в ресторанах в ланчбрейк. Есть знакомая семья - из Германии, семейный доход порядка 220+ куе, своя квартира. Она - медсестра в госпитале, он - в МТА. Оба с рюкзачками на работу ездят - там обед. Но если речь о понтах, то канешна! И в обед - в ресторан, а не в мак и после работы и на работу/с работы лемо вызывать, а потом по ночным клубам и девочкам. И потом горевать, что зп ни на что не хватает.2. Не Whilefoods, а Wholefoods - хороший магазинчик, но только дороговат для нелегала на 100 баксах в день. Ты тот что на 6-й авеню имел ввиду? Рекомендую там и обедать - и вкуснее и здоровее и дешевле, чем в Маке.3. Ладно, сравниваем, понеслась - говядина, хорошая, но не Холфудс, но тоже недешевый сетевой американский ритейлер - 7,99 за паунд (а не фунт - пора уж привыкнуть, и не полкило это а 454 грамма), но можно другую часть туши взять - 5,99. Хорошая рыба, салмон, филе - 8,99 за паунд. Картошка - 5,99 за 10 паундов. Помидоры разные бывают - можно и по 3 взять, и по 99 центов. Хлеб, да -от 3 до 5 баксов.4. Опять рестораны? Как ресторан относится к ньюкамеру на старте, да еще как вариант без доков и с туманной перспективой? Да он будет лишнюю остановку пехом топать, чтобы сэкономить 2,75. Спустись на землю - о ком мы говрили в начале? Я сейчас тоже могу задвинуть свою знакомую, с зп 20+ куе в месяц и рассказывать, что так живут все в НЙ?"Выньте бананы из ушей и раздайте их детям" (с)5.Это твои личные половые сложности. Ты еще пожалуйся что дурь дорогая и я расплАчусь.6. 200 баксов - это достаточная сумма для питания 1 человека в НЙ при покупке провизии в магазинах и самостоятельной готовке. Рестораны, бухло, сигареты и ночные клубы - это твои личные понты.В опчем, иди проспись.