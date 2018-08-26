Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя

Додано: Пон 27 кві, 2020 04:29

vladimir07 написав: rjkz написав: То есть, молодая семья БЕЗ ДЕТЕЙ (это важно) вполне может за год полтинник на квартиру в Киеве отложить. Если доками не обзаведутся, то на этом уровне и останутся +/-. Потолком заработка будет 25 баксов в час - и это еще за счастье. Но и на эти деньги можно нормально жить и откладывать на вожделенный киевский бетон...хотя через 2-3 года не захотят возвращаться. То есть, молодая семья БЕЗ ДЕТЕЙ (это важно) вполне может за год полтинник на квартиру в Киеве отложить. Если доками не обзаведутся, то на этом уровне и останутся +/-. Потолком заработка будет 25 баксов в час - и это еще за счастье. Но и на эти деньги можно нормально жить и откладывать на вожделенный киевский бетон...хотя через 2-3 года не захотят возвращаться.



Вы так все подробно с цифрами расписывали с живых примеров или в теории ?

Есть примеры, которые за год пребывания увезли домой вдвоем 50к работая нелегалами ? Вы так все подробно с цифрами расписывали с живых примеров или в теории ?Есть примеры, которые за год пребывания увезли домой вдвоем 50к работая нелегалами ?

Нелегалов из Украины я не знаю. Знаю из других стран б.СССР.Вообще, жить без доков -плохая идея. Есть варианты эти проблемы решить - начиная от простейших путей через диверсификацию В1/В2 на J через курсы Инглиша (это даст возможность жить в США не выезжая более 180 дней, которые обычно даются по турвизе и работать 20 часов в неделю) и подачей на ПУ (дорого, но довольно быстро выдается SSN и ворк авторизейшн), правда потом надо много денег на адвоката и в случае провала- депортация и надолго бан на въезд.С живых примеров могу много накидать. Писал сознательно основываясь на самый минимум заработка и минимум расходов. Эти цифры - реальные. Но зарабатывать больше минимального - более чем реально. Кстати, я не уверен, что это на 100 % правда, но есть сетевой ритейлер, тн "русский магазин" (подозреваю, что украинский) - они через соцсети и рекрутеров набирают работников из Украины и др. стран б.СССР, делают рабочие визы (единственное, что - скорей всего эти визы "привязаны" к конкретному работодателю) - платят 15 баксов на чек (W2), но пахать заставляют за троих. Там обязательно знание русского и английского, чтобы работать на кассе и все равно какого для других работ - типа грузчики, уборщики, выставлять продукты на полки и тд.