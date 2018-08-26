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Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 27 кві, 2020 04:05
Унуноктий написав: Хомякоид написав: rjkz написав:
Мы про какой НЙ говорим? Цены в магазинах НЙ в среднем чуть выше киевских - что-то чуть дороже, что-то чуть дешевле. Что-то намного дороже, что-то намного дешевле. Если типа "органик", то однозначно дороже, но в Украине Органик нет совсем.
Я написал про 200 баксов на ОДНОГО В МЕСЯЦ.
Если будет угодно, могу расписать цены на основные продукты питания. Но меня Прохожий закидает тапками.
ЗЫ."Ваша галя балувана".
В Гермашке 200 евро в месяц это красная рыба, мясо каждый день, овощи Фрукты от пуза, пиво каждый день. Клубника круглогодично. Так что 200 дол. в месяц в большом яблоке вполне верю.
Это если еду на мусорнике выбирать?
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Нет, это если в американском ритейле покупать.
Кстати, по безопасности продуктов питания США и Великобритания делят первое место в мире. Украина на 63-м.
В США федеральным законом запрещено кур кормить гормонами.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 04:10
Gastarbaiter написав: airmax78 написав:
И что? Чтобы перестать быть вторым сортом ему на этой бэхе надо вернуться в родные Черкассы. Вернулся в Польшу - снова второй сорт. Без шансов, даже теоретических, занять достойное место в польском обществе. Не спорю, что многих это устраивает.
Интересно, что означает "второй сорт" и как понимать, что ты уже "занял достойное место в обществе"?
Это как в старом бородатом анекдоте "...-я не знаю кто они, но явно круче нас.У них Ельцин водилой работает"
На самом деле, ни я ни Макс ни кто из форумчан не станет ни самым богатым человеком на Земле ни самым бедным - так к чему эти понты?
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Додано: Пон 27 кві, 2020 04:29
vladimir07 написав:
rjkz написав:
То есть, молодая семья БЕЗ ДЕТЕЙ (это важно) вполне может за год полтинник на квартиру в Киеве отложить. Если доками не обзаведутся, то на этом уровне и останутся +/-. Потолком заработка будет 25 баксов в час - и это еще за счастье. Но и на эти деньги можно нормально жить и откладывать на вожделенный киевский бетон...хотя через 2-3 года не захотят возвращаться.
Вы так все подробно с цифрами расписывали с живых примеров или в теории ?
Есть примеры, которые за год пребывания увезли домой вдвоем 50к работая нелегалами ?
Нелегалов из Украины я не знаю. Знаю из других стран б.СССР.
Вообще, жить без доков -плохая идея. Есть варианты эти проблемы решить - начиная от простейших путей через диверсификацию В1/В2 на J через курсы Инглиша (это даст возможность жить в США не выезжая более 180 дней, которые обычно даются по турвизе и работать 20 часов в неделю) и подачей на ПУ (дорого, но довольно быстро выдается SSN и ворк авторизейшн), правда потом надо много денег на адвоката и в случае провала- депортация и надолго бан на въезд.
С живых примеров могу много накидать. Писал сознательно основываясь на самый минимум заработка и минимум расходов. Эти цифры - реальные. Но зарабатывать больше минимального - более чем реально. Кстати, я не уверен, что это на 100 % правда, но есть сетевой ритейлер, тн "русский магазин" (подозреваю, что украинский) - они через соцсети и рекрутеров набирают работников из Украины и др. стран б.СССР, делают рабочие визы (единственное, что - скорей всего эти визы "привязаны" к конкретному работодателю) - платят 15 баксов на чек (W2), но пахать заставляют за троих. Там обязательно знание русского и английского, чтобы работать на кассе и все равно какого для других работ - типа грузчики, уборщики, выставлять продукты на полки и тд.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 04:34
Hotab написав:
Дочка приятеля в прошлом году окончила учебу во Вроцлаве.
Расходы на месяц были 100 уе общага, 100 уе еда.Всякие кафешки, киношки конечно отдельно.
На последних курсах подрабатывала сама официанткой, а потом в турфирме. Имея рус, укр, англ и польский составила хорошую конкуренцию местной публике. Так и осталась работать там. Что-то около 2 куе.
Кстати, да.
Если уж говорить о человеке, который смог выучиться на немецком/польском, то наличие даже русского и украинского - большой плюс.
У сына друга - украинский и русский - нэйтив, немецкий и инглиш - флуент. При этом немцы Инглиш так как он не знают.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 04:35
rjkz написав:
200 баксов - это достаточная сумма для питания 1 человека в НЙ при покупке провизии в магазинах и самостоятельной готовке. Рестораны, бухло, сигареты и ночные клубы - это твои личные понты.
В опчем, иди проспись.
Нах мне такой НЙ, чтоб сидеть там на кило картошки в день в какой-то общаге? Бедный украинский крестьянин в самой забитой провинции питается намного лучше со своего огорода и хозяйства, чем чел в НЙ на $200 в месяц.
Во имя веры в удачу?
Так и в Киеве можно верить в удачу и при этом нормально жить. А если нефартовый или туп, как дерево — то будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь. И НЙ тебе ничем не поможет.
А вот ежели тебе суждено поймать синюю птицу, то ты обязательно поймаешь её и в Киеве. Чего всем вам и желаю.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 05:29
ЗЫ
Чувак пытается купить продукты на обед на пятерик в дешевых клоачных магазинах на Брайтоне. Это 2016 г. Сейчас минимум эти пищевые отбросы в полтора раза дороже.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 05:34
А вот тут уже человеческая жрачка ...
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Додано: Пон 27 кві, 2020 08:18
rjkz написав: Faceless написав: Grand Touring написав:
а что будет делать человек, который жил в Киеве? Вспоминать мивину и коммунальные платежи?
На сезонные работы едут очень мало на клубнику даже нет знакомых чтобы ездили (предполагаю, это больше для студентов стационара), а в Финляндию ездят одни из первых заробитчан, они уже привыкли и их фермеры знают как родных, получают 2 штуки евро в месяц, 9 месяцев гуляют - занимаются своими делами. Было время Финляндия хотела ограничить, чтобы работа была своим. Так те ехали с польскими визами и фермеры их сами прикрывали от властей.
Вот чего транслировать непонятно откуда взявшиеся стереотипы и бредни? Какая мивина? Сакцес сторизов от заробитчан наверное даже поменьше, чем от переехавших в Киев, подавляющему большинству из них нечего вспомнить кроме бараков-общажек для ночлежки. А кто-то и там неплохо устраивается - вы ж к примеру вроде на клубнику не ездите.
Если человек действительно лузер, то он им будет и в Черкассах, и в Киеве, и где угодно. Если же руки прямые, голова на месте и ж*** не срослась с диваном - то он где угодно чего-то добъется, разница будет лишь в том, что где-то больше, где-то меньше.
Ну да, только разница может быть ну очень большая. Такая, что в Киеве и работать смысла нет.
Тут уже все достаточно частные случаи, может быть большая, может и нет. Кто в Киеве сам может зарабатывать 2-3-5 куе, далеко не всегда будет зарабатывать больше сопоставимо стоимости жизни за границей. Особенно усложняется вопрос, если есть пара, у обоих хорошая работа/карьера/бизнес. Получить оффер одновременно обоим в другой стране - почти невероятно. Разъезжаться с непонятной перспективой что потом второй переедет - сомнительно. Переезжать с одним оффером, чтобы супруг/супруга бросил/а все, жить неопределённый период с доходов одного, с невнятными перспективами для второго? Надо иметь просто огромное желание именно эмигрировать, у обоих, прям такое экзистенциальное. Вариант бросить все обоим и искать счастья - это или бежать от какого-то полномасштабного пипца или безрассудство.
По поводу дипломов наших вузов. Если за плечами ничего, кроме этого ВУЗа, и нет знания языка - то да, нигде не нужны. Если есть знание языка - то может не всякие, но в целом подтвердить можно, в частности того же политеха, например. Если есть язык, опыт работы, хорошее резюме - доступно много чего, на самом деле. Но это как правило ситуация, сходная с описанной выше, таким специалистам условные 2-3 куе в условной Поляндии вообще не интересны.
Про работу гастарбайтером, а не эмиграцию - совсем другой вопрос и другие вводные.
Безработные из маленьких городов/сел тут - однозначно есть смысл, и шансы заработать выше, чем искать счатья в крупных городах в Украине, никаких звёзд с неба, тысяч долларов в месяц, но дома можно содержать семью и относительно не бедствовать.
Молодёжь из небольших городов - уже не все не всегда очевидно. Кому работа на стройке в Польше, снять угол и 15-летняя тачила - за глаза, но выйти +/- на тот же уровень доходов, с той же б*** и арендой он сможет и тут в крупном городе, в Киеве особенно. Тут далеко не всегда можно однозначно сказать, что проще или лучше.
Просто сейчас это уже мода такая, примерно как на экономистов учиться в 2000-х. Не всегда оправдано, не всегда стоит затраченных сил и денег, не всегда лучше менее "модных" альтернатив.
Ну и, нужно не забывать, слушая восторженные отзывы и "сакцесс стори о чудесной 15-летней новой тачке". Людям не свойственно признавать неудачи. Подавляющее большинство будет делать вид что все нормально, что они сделали правильный выбор, даже если они там еле сводят концы с концами.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 08:38
rjkz написав: Gastarbaiter написав: Vlad442 написав:
Поделитесь, о чем они думают? Отдали, например, ребенка учиться в Краков/Лондон. Отсрочка от армии не предоставляется. Приехал ребенок на каникулы, а его на границе приняли. Или запретили выезд уклонистам.
Стоимость года обучения по специальности "Кибербезопасность":
КПИ - 25700 грн.
Горно-металлургическая академия в Кракове - 1500 евро. В довесок выпускник получает право на работу в Польше без специального разрешения.
Только увдел эту ветку, до этого офтопил на ветке обвалистов.
Подобный сценарий у моего друга. Ребенок поступил в Германии, закончил универ, там-же пошел работать. В армию не хочет, поэтому в Украину не собирается даже ногой.
Специальность - ай-ти, не знаю или это гуд для Германии, 3600 евро в месяц зп на старте.
на старті в Україні 3600 євро, гагага
ну хай на руки буде 2500 євро, це десь років 5 тре на галерах веслати з ненормованим робочим днем, без соц захисту.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 08:42
Hotab написав:
Дочка приятеля в прошлом году окончила учебу во Вроцлаве.
Расходы на месяц были 100 уе общага, 100 уе еда.Всякие кафешки, киношки конечно отдельно.
На последних курсах подрабатывала сама официанткой, а потом в турфирме. Имея рус, укр, англ и польский составила хорошую конкуренцию местной публике. Так и осталась работать там. Что-то около 2 куе.
ну тут з мене ржали, коли писав, що в Польщі витрати були:
зйом кавалірки/кімнати + комуналь: 500..600 злотих
300 їда + проїзний.
ітого в місяць витрат 950+- злотих літом 1000+- зимою.
курс злотого до долара в середньому 4:1
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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