Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя

Поделитесь, о чем они думают? Отдали, например, ребенка учиться в Краков/Лондон. Отсрочка от армии не предоставляется. Приехал ребенок на каникулы, а его на границе приняли. Или запретили выезд уклонистам.

Стоимость года обучения по специальности "Кибербезопасность":

КПИ - 25700 грн.

Стоимость года обучения по специальности "Кибербезопасность":

КПИ - 25700 грн.

Горно-металлургическая академия в Кракове - 1500 евро. В довесок выпускник получает право на работу в Польше без специального разрешения.



Только увдел эту ветку, до этого офтопил на ветке обвалистов.

Подобный сценарий у моего друга. Ребенок поступил в Германии, закончил универ, там-же пошел работать. В армию не хочет, поэтому в Украину не собирается даже ногой.

Только увдел эту ветку, до этого офтопил на ветке обвалистов.

Подобный сценарий у моего друга. Ребенок поступил в Германии, закончил универ, там-же пошел работать. В армию не хочет, поэтому в Украину не собирается даже ногой.

Специальность - ай-ти, не знаю или это гуд для Германии, 3600 евро в месяц зп на старте.

на старті в Україні 3600 євро, гагага

на старті в Україні 3600 євро, гагага

ну хай на руки буде 2500 євро, це десь років 5 тре на галерах веслати з ненормованим робочим днем, без соц захисту.

