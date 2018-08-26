Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя

Faceless написав:

Какой процент не знает даже госстат, но таких не так уж и мало, это в общем то не такие огромные деньги. Так, входной билет на КРЖН, при этом в той же Европе часто может оказаться, что этот уровень уже сильно выше "старта" и сильно расти выше не получится, у многих мечты разбиваются о суровые реалии.Это не какая-то там лотерея, к такому уровню доходов приходят годами, при чем тут год-два пять. И эйджизм тоже мало какую роль играет - дискриминация по возрасту процветает там, где кроме собственно возраста разницы между соискателями нет. У меня к примеру хватает коллег от 50-ти, в том числе и недавно пришедшие есть. А уж если речь о своем бизнесе то тем более ни о каком эйджизме речи не может быть.Но речь то вообще не о том. Заработать неплохие деньги можно и здесь. Как и жить годами от зарплаты до зарплаты можно и в эмиграции. Я никого ни от чего не отговариваю, но и оценивать плюсы/минусы, риски и альтернативы стоит здраво. Эмиграция сама по себе не решит всех проблем, не рскупорит рог изобилия, не даст никаких гарантий и не превратит вас в другого человека. Многие же, кто этого не понимают, то потом пытаются как свою сакцес стори преподнести то дешевую курятину в бедронке по распродаже, то пятнадцатилетнюю тачку с барахолки.