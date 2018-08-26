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Вплив еміграції на ринок
нерухомості Києва та передмістя

Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя
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  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 16:22

  BIGor написав:
  Faceless написав:Какой процент не знает даже госстат, но таких не так уж и мало, это в общем то не такие огромные деньги. Так, входной билет на КРЖН :). И это далеко не вершина мечтаний даже в Украине, при этом в той же Европе часто может оказаться, что этот уровень уже сильно выше "старта" и сильно расти выше не получится, у многих мечты разбиваются о суровые реалии.
Это не какая-то там лотерея, к такому уровню доходов приходят годами, при чем тут год-два пять. И эйджизм тоже мало какую роль играет - дискриминация по возрасту процветает там, где кроме собственно возраста разницы между соискателями нет. У меня к примеру хватает коллег от 50-ти, в том числе и недавно пришедшие есть. А уж если речь о своем бизнесе то тем более ни о каком эйджизме речи не может быть.
Но речь то вообще не о том. Заработать неплохие деньги можно и здесь. Как и жить годами от зарплаты до зарплаты можно и в эмиграции. Я никого ни от чего не отговариваю, но и оценивать плюсы/минусы, риски и альтернативы стоит здраво. Эмиграция сама по себе не решит всех проблем, не рскупорит рог изобилия, не даст никаких гарантий и не превратит вас в другого человека. Многие же, кто этого не понимают, то потом пытаются как свою сакцес стори преподнести то дешевую курятину в бедронке по распродаже, то пятнадцатилетнюю тачку с барахолки.

Поэтому 1 млн. выехало на Россию, 1 млн в Польшу?


Ша! "Тихо!...В смысле - не громко"(с)
Это такая фишка - если из страны выедут все у кого доход менее 10 куе в месяц, то Украина станет самой успешной страной с самым высоким доходом на душу населения.
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 18:05

Re: Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя

Тут порой в крайности впадают: Киев то с Нью-Йорком сравнивают, то чуть ли не с Кабулом.

Я немного подумал и решил, что, наверное, самый лучший образец для сопоставления - это Бухарест:
* достаточно большой по населению (более 2 млн жителей), в нём живёт 10% населения страны
* население страны относительно многочисленное как для Восточной Европы, лишь в 2 раза меньше Украины (20 млн)
* много гастарбайтеров, их переводы также важны для страны
* Румыния - член ЕС, экономика растёт, т.е. это даже как бы умеренно оптимистичный пример, что нас ждёт в случае благоприятного развития событий
* аграрный сектор обеспечивает занятость 30% работоспособного населения

Глянул фото Бухареста: что-то схожее есть в архитектуре (в т.ч. балконы-кондеи), высотки тоже в почёте (см. тут), но, в целом, "город развивается".

Numbeo:
https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... Comparison
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:29

  BIGor написав:
  Faceless написав:Какой процент не знает даже госстат, но таких не так уж и мало, это в общем то не такие огромные деньги. Так, входной билет на КРЖН :). И это далеко не вершина мечтаний даже в Украине, при этом в той же Европе часто может оказаться, что этот уровень уже сильно выше "старта" и сильно расти выше не получится, у многих мечты разбиваются о суровые реалии.
Это не какая-то там лотерея, к такому уровню доходов приходят годами, при чем тут год-два пять. И эйджизм тоже мало какую роль играет - дискриминация по возрасту процветает там, где кроме собственно возраста разницы между соискателями нет. У меня к примеру хватает коллег от 50-ти, в том числе и недавно пришедшие есть. А уж если речь о своем бизнесе то тем более ни о каком эйджизме речи не может быть.
Но речь то вообще не о том. Заработать неплохие деньги можно и здесь. Как и жить годами от зарплаты до зарплаты можно и в эмиграции. Я никого ни от чего не отговариваю, но и оценивать плюсы/минусы, риски и альтернативы стоит здраво. Эмиграция сама по себе не решит всех проблем, не рскупорит рог изобилия, не даст никаких гарантий и не превратит вас в другого человека. Многие же, кто этого не понимают, то потом пытаются как свою сакцес стори преподнести то дешевую курятину в бедронке по распродаже, то пятнадцатилетнюю тачку с барахолки.

Поэтому 1 млн. выехало на Россию, 1 млн в Польшу?

Разве есть противоречие? Выезжают только из одной лишь Украины? То, что выезжают, как-то доказывает невозможность здесь нормально зарабатывать?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:35

  Faceless написав:
  BIGor написав:
  Faceless написав:Какой процент не знает даже госстат, но таких не так уж и мало, это в общем то не такие огромные деньги. Так, входной билет на КРЖН :). И это далеко не вершина мечтаний даже в Украине, при этом в той же Европе часто может оказаться, что этот уровень уже сильно выше "старта" и сильно расти выше не получится, у многих мечты разбиваются о суровые реалии.
Это не какая-то там лотерея, к такому уровню доходов приходят годами, при чем тут год-два пять. И эйджизм тоже мало какую роль играет - дискриминация по возрасту процветает там, где кроме собственно возраста разницы между соискателями нет. У меня к примеру хватает коллег от 50-ти, в том числе и недавно пришедшие есть. А уж если речь о своем бизнесе то тем более ни о каком эйджизме речи не может быть.
Но речь то вообще не о том. Заработать неплохие деньги можно и здесь. Как и жить годами от зарплаты до зарплаты можно и в эмиграции. Я никого ни от чего не отговариваю, но и оценивать плюсы/минусы, риски и альтернативы стоит здраво. Эмиграция сама по себе не решит всех проблем, не рскупорит рог изобилия, не даст никаких гарантий и не превратит вас в другого человека. Многие же, кто этого не понимают, то потом пытаются как свою сакцес стори преподнести то дешевую курятину в бедронке по распродаже, то пятнадцатилетнюю тачку с барахолки.

Поэтому 1 млн. выехало на Россию, 1 млн в Польшу?

Разве есть противоречие? Выезжают только из одной лишь Украины? То, что выезжают, как-то доказывает невозможность здесь нормально зарабатывать?

Выезжают-то молодые и активные, будущее страны за которое борются во всех странах кроме Украины
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 21:08

Faceless , хотел Вас попросить оценить улучшение/ухудшение возможностей заработать в Украине за , скажем, последние 10 лет.
В целом тенденция какая?
Заработать в Украине все легче и легче?
У нас годы все тучнее и тучнее? Или наоборот, все сложнее и сложнее?
Только ,если можно, не общей фразой "кто способный, зарабатывает в любые годы и при любых условиях". А именно о возможностях. Спасибо. :)
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 21:20

Проведу эксперимент.
Соберу все чеки за неделю что потратил в Гермашке.
Выложу на обозрение. Все неверующие про 200 евро/месяц сядут в лужу и будут пускать бульки.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 21:27

  Хомякоид написав:Проведу эксперимент.
Соберу все чеки за неделю что потратил в Гермашке.
Выложу на обозрение. Все неверующие про 200 евро/месяц сядут в лужу и будут пускать бульки.

Когда был в Германии туристом, покупал в каком-то небольшом магазине шоколад риттер-спорт, запомнилась цена: 85 евро. коп. В Розетке сейчас акция на него, 38 грн. (1,28 Евро), без акции 69 грн (2,33 Евро)
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 21:39

  Hotab написав:Заработать в Украине все легче и легче?
У нас годы все тучнее и тучнее? Или наоборот, все сложнее и сложнее?


Ты можешь назвать такое место на земле, где жить с каждым днем богаче и богаче, легче и легче? :roll:
Почему сам еще не там?
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. (с)
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 21:46

  Хомякоид написав:Проведу эксперимент.
Соберу все чеки за неделю что потратил в Гермашке.
Выложу на обозрение. Все неверующие про 200 евро/месяц сядут в лужу и будут пускать бульки.


Наш селянин тоже может собрать и показать тебе свои чеки. Но учти, в его погребе и в каморе всё без чеков. У него там бесплатно, у него там коммунизм. Он в любом случае победит, можешь не стараться. И калорийность и качество его питания будут на порядок выше твоего.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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