Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя

Додано: Пон 04 тра, 2020 03:27

vladimir07 написав: rjkz написав: Есть знакомая семья - из Германии, семейный доход порядка 220+ куе, своя квартира. Она - медсестра в госпитале, он - в МТА. Оба с рюкзачками на работу ездят - там обед. Есть знакомая семья - из Германии, семейный доход порядка, своя квартира. Она - медсестра в госпитале, он - в МТА. Оба с рюкзачками на работу ездят - там обед.



Какая крупная цифра для Германии. Здесь 220 куе в долларе/евро и нетто/брутто ?

Посмотрел, что медсестры в операционных порядка 3600 брутто и это близко к потолку, т.е. в год и 50куе брутто не доходит.

Т.е. у мужа от 15куе в месяц. А что такое МТА, а то гугл много чего разного выдает ?

Помню в теме про КРЖН давали ссылку на новостройки Ганновера, за 250к евро трехкомнатные были. Какая крупная цифра для Германии. Здесьв долларе/евро и нетто/брутто ?Посмотрел, что медсестры в операционных порядка 3600 брутто и это близко к потолку, т.е. в год и 50куе брутто не доходит.Т.е. у мужа от 15куе в месяц. А что такое МТА, а то гугл много чего разного выдает ?Помню в теме про КРЖН давали ссылку на новостройки Ганновера, за 250к евро трехкомнатные были.

Я ввел Вас в заблуждение непреднамеренно.Семья из Германии, но живет в Нью-Йорке.Граждане Германии.Медсестра работает в Лонг-Айленд Госпитал.Муж - в МТА, это метрополитен и пассажирские автобусные маршруты Нью-Йорка. Для рынка труда МТА - это несбыточная мечта сотен тысяч. Высокая зарплата, юнион (профсоюз), бенефиты (страховки и пр). Кроме того, работник МТА имеет возможность после 10 лет стажа выйти на пенсию с минимум 3 куе и страховкой на себя и семью (кроме детей, подразумевается, что они к этому времени взрослые) пожизненно. Как мне рассказывали, очень многие поляки, отработав 10 лет, выходят на пенсию и едут на оставшуюся жизнь жить в Польшу.Медсестра в госпитале - это минимум 100 куе в год на старт, по мере наработки стажа ставка понемногу растет. Кроме того, влияет ночная/дневная смена, лонгаур (смены более 8 часов оплачиваются по более высокому тарифу), овертаймы оплачиваются с коэффициентом 1,5 (более 40 часов в неделю).В МТА самая низкая зп у уборщиков - 25 баксов (это примерно 50 куе в год) в час+бенефиты и тп. Все, кто хочет попасть в МТА, готовы работать и уборщиками - при открытиии новых вакансий, сначала рассматривают на них тех, кто уже работает в МТА.