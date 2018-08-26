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Вплив еміграції на ринок
нерухомості Києва та передмістя

Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 16:17

Re: Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя

  Frant написав:У яких ще країн 25% працездатного населення - перебуває на закордонних заробках.

1. Тонга
2. Киргизстан
3. Гаити
4. Таджикистан
5. Непал
6. Сальвадор
7. Гондурас
8. Самоа
9. Палестина
10. Молдова
11. Ямайка
12. Лесото
13. Гамбия
14. Ливан
15. Йемен
16. Кабо-Верде
17. Гватемала
18. Коморские о-ва
19. Армения
20. Либерия
21. Грузия
22. Никарагуа
23. Украина
24. Черногория
25. Иордания
26. Босния и Герц.
27. Филиппины
28. Египет
29. Кирибати
30. Албания
https://ru.theglobaleconomy.com/ranking ... rcent_GDP/
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 03:59

  safonovstanislav написав:
  Frant написав:У яких ще країн 25% працездатного населення - перебуває на закордонних заробках.

1. Тонга
2. Киргизстан
3. Гаити
4. Таджикистан
5. Непал
6. Сальвадор
7. Гондурас
8. Самоа
9. Палестина
10. Молдова
11. Ямайка
12. Лесото
13. Гамбия
14. Ливан
15. Йемен
16. Кабо-Верде
17. Гватемала
18. Коморские о-ва
19. Армения
20. Либерия
21. Грузия
22. Никарагуа
23. Украина
24. Черногория
25. Иордания
26. Босния и Герц.
27. Филиппины
28. Египет
29. Кирибати
30. Албания
https://ru.theglobaleconomy.com/ranking ... rcent_GDP/

"Хорошая" компания. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 06:01

  Frant написав:
  rjkz написав:
  safonovstanislav написав:1. Тонга
2. Киргизстан
3. Гаити
4. Таджикистан
5. Непал
6. Сальвадор
7. Гондурас
8. Самоа
9. Палестина
10. Молдова
11. Ямайка
12. Лесото
13. Гамбия
14. Ливан
15. Йемен
16. Кабо-Верде
17. Гватемала
18. Коморские о-ва
19. Армения
20. Либерия
21. Грузия
22. Никарагуа
23. Украина
24. Черногория
25. Иордания
26. Босния и Герц.
27. Филиппины
28. Египет
29. Кирибати
30. Албания
https://ru.theglobaleconomy.com/ranking ... rcent_GDP/

"Хорошая" компания.

Достойний перелік.
Сусіди України - Гондурас і Єгипет.
Я про це пишу ще з 2011 року, а віз і нині там.


Какие вы все-таки балбесы. :oops: Вы даже не понимаете, что за цифры вы обсуждаете. "Пою о том, что вижу" (с). А смотрите вы в книгу и видите вы фигу, о ней поете и эту же фигу с умным видом обсуждаете. Я вам доложу, что именно вы тут обсуждаете. А обсуждаете вы данныеПереводы средств, процент от ВВП. На секундочку. Официальные переводы от частных лиц частным лицам и их доля в ВВП страны. А не статданные по эмиграции.
Во-вторых, если вас возмутило место Украины в начале рейтинга то, по-вашему шариковскому розумению места в рейтинге располагаются в порядке от самых неблагополучных к самым благополучным, и самые благополучные страны расположены в конце. И вы даже не удосужились посмотреть самый конец списка, в котором должны располагаться по вашей логике самые благополучные страны. Докладываю, смотрите:

162. Кувейт
163. Папуа-Нов. Гвин.
164. Чили
165. Суринам
166. Ангола
167. Туркменистан :shock:
Вас ничто не смутило, вопросы не возникли? :roll: Хотите как Туркменистане? :lol:
Или просто любите тут *г**** поисходить? :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 11:00

Libo хочу жить в Вашей Украине.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 06:33

  BIGor написав:Libo хочу жить в Вашей Украине.


Бери бабки и приезжай, если ты только не русскй. Русской гадости нам не надо.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 19:08

del.
Востаннє редагувалось vladimir07 в Нед 03 тра, 2020 19:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 19:34

  rjkz написав: Есть знакомая семья - из Германии, семейный доход порядка 220+ куе, своя квартира. Она - медсестра в госпитале, он - в МТА. Оба с рюкзачками на работу ездят - там обед.


Какая крупная цифра для Германии. Здесь 220 куе в долларе/евро и нетто/брутто ?
Посмотрел, что медсестры в операционных порядка 3600 брутто и это близко к потолку, т.е. в год и 50куе брутто не доходит.
Т.е. у мужа от 15куе в месяц. А что такое МТА, а то гугл много чего разного выдает ?
Помню в теме про КРЖН давали ссылку на новостройки Ганновера, за 250к евро трехкомнатные были.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 03:27

  vladimir07 написав:
  rjkz написав: Есть знакомая семья - из Германии, семейный доход порядка 220+ куе, своя квартира. Она - медсестра в госпитале, он - в МТА. Оба с рюкзачками на работу ездят - там обед.


Какая крупная цифра для Германии. Здесь 220 куе в долларе/евро и нетто/брутто ?
Посмотрел, что медсестры в операционных порядка 3600 брутто и это близко к потолку, т.е. в год и 50куе брутто не доходит.
Т.е. у мужа от 15куе в месяц. А что такое МТА, а то гугл много чего разного выдает ?
Помню в теме про КРЖН давали ссылку на новостройки Ганновера, за 250к евро трехкомнатные были.


Я ввел Вас в заблуждение непреднамеренно.
Семья из Германии, но живет в Нью-Йорке.
Граждане Германии.
Медсестра работает в Лонг-Айленд Госпитал.
Муж - в МТА, это метрополитен и пассажирские автобусные маршруты Нью-Йорка. Для рынка труда МТА - это несбыточная мечта сотен тысяч. Высокая зарплата, юнион (профсоюз), бенефиты (страховки и пр). Кроме того, работник МТА имеет возможность после 10 лет стажа выйти на пенсию с минимум 3 куе и страховкой на себя и семью (кроме детей, подразумевается, что они к этому времени взрослые) пожизненно. Как мне рассказывали, очень многие поляки, отработав 10 лет, выходят на пенсию и едут на оставшуюся жизнь жить в Польшу.
Медсестра в госпитале - это минимум 100 куе в год на старт, по мере наработки стажа ставка понемногу растет. Кроме того, влияет ночная/дневная смена, лонгаур (смены более 8 часов оплачиваются по более высокому тарифу), овертаймы оплачиваются с коэффициентом 1,5 (более 40 часов в неделю).
В МТА самая низкая зп у уборщиков - 25 баксов (это примерно 50 куе в год) в час+бенефиты и тп. Все, кто хочет попасть в МТА, готовы работать и уборщиками - при открытиии новых вакансий, сначала рассматривают на них тех, кто уже работает в МТА.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 18:30

Re: Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя

А я предупреждал, что ветка загнется.
Зря сюда попереносили с ветки обвалистов.
rjkz
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  #<1 ... 18192021
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