Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:А я предупреждал, что ветка загнется. Зря сюда попереносили с ветки обвалистов.
Ниче на загнеться. Просто ковид вышел мощно на первый план. Последние новости.
Самой большой группой иностранцев, получивших первоначальное виды на жительство в ЕС в 2019 году:
стали украинцы – 757 тыс. человек.(Новость на Finance)
Напоминаю, это речь идет про первый вид на жительство. Выезд украинцев только набирает обороты. В 2015 начинали с 500 тыс. в год, в 2019 уже 700. Это только официально, и только в Евросоюз. За 4 года под 2.5 млн. выехало. Ну-ну, 40 млн. осталось. Думаю нет даже 30 млн. если сделать перепись.
В минулому році податківці в базі не побачили 11,8 млн потенційно активних громадян, від яких не отримали ні копійки доходу.
Где эти 11,8 млн. чел. ? Кто-то работает в черную, ну думаю подавляющее большинство работает за границей.
Буетдорожать
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )