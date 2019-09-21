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Вплив еміграції на ринок
нерухомості Києва та передмістя

Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 15:31

  Хомякоид написав:
  rjkz написав:А я предупреждал, что ветка загнется.
Зря сюда попереносили с ветки обвалистов.


Ниче на загнеться.
Просто ковид вышел мощно на первый план.
Последние новости.

Самой большой группой иностранцев, получивших первоначальное виды на жительство в ЕС в 2019 году:

стали украинцы – 757 тыс. человек.(Новость на Finance)

Напоминаю, это речь идет про первый вид на жительство.
Выезд украинцев только набирает обороты.
В 2015 начинали с 500 тыс. в год, в 2019 уже 700.
Это только официально, и только в Евросоюз.
За 4 года под 2.5 млн. выехало.
Ну-ну, 40 млн. осталось.
Думаю нет даже 30 млн. если сделать перепись.


А вот и подтверждение.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/12/20/669367/

В минулому році податківці в базі не побачили 11,8 млн потенційно активних громадян, від яких не отримали ні копійки доходу.

Где эти 11,8 млн. чел. ? Кто-то работает в черную, ну думаю подавляющее большинство работает за границей.

Буетдорожать :lol:
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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