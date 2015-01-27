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В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Суб 22 лют, 2020 18:59
Этот очередной скам-проект будет существовать пока развивается. А развитие, это вливание денег. Когда заливка иссякнет, тогда конец. Никто не скажет когда, кроме создателя проекта и близкого окружения. Проект может расти достаточно долго, ведь жадность и халява - они безразмерны. Либо может схлопнуться неожиданно для всех, в том числе и руководства, под влиянием например неожиданной или спровоцированной паники, которая сметает всё как известно.
Ну а пока бараны, гордо считающие себя инвесторами, смиренно несут денюжку, пирамидка крепчает)
Кто-то конечно заработает, но только не тешьте себя надеждами, что ими окажетесь вы.
Бум следить за этим остросюжетным сериалом «бидваби жевелри». Ведь развернулись таки нехило.
Единственное, что можно предсказать, это огромные отголоски от занавеса этой ювелирной вакханалии азарта)
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avjej
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Додано: Суб 22 лют, 2020 21:29
Долярчик написав:
я вже Вас питав і ще раз запитаю: - а де це можна подивитись в додатку, чи в П24?(від кого зайшли грошенята на картку)
- чи таке можна дізнатись лише у відділенні банку?
В П24 Мої рахунки стаю на картку і справа зелененьким типу виписки.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 22 лют, 2020 22:22
Квесторе_поверніться написав: Долярчик написав:
я вже Вас питав і ще раз запитаю: - а де це можна подивитись в додатку, чи в П24?(від кого зайшли грошенята на картку)
- чи таке можна дізнатись лише у відділенні банку?
В П24 Мої рахунки стаю на картку і справа зелененьким типу виписки.
... от дивлюсь у виписки....
- пише просто: зарахування коштів на картку
Категорія: перекази
і дата/година - все, більше нічого не пише!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Нед 23 лют, 2020 00:08
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Нед 23 лют, 2020 15:16
имхо месяц, максимум полтора.
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avjej
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Додано: Пон 24 лют, 2020 09:30
avjej написав:
имхо месяц, максимум полтора.
- хто дасть більше?!
- бо, як я вже писав - думаю, що до літа(червень-липень).... - якщо ні, то до зими(січень-лютий)
- інші місяці - не розглядаю, так як це буде "не професіонально" з боку команди В2В
п. с.
... а класне оце останнє відео, яке я виклав!
- досить розумно розказує і зовсім не виступає за підтримку В2В....
- особливо цікаво, за пункт 5 (за маржу)....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Пон 24 лют, 2020 10:45
Долярчик написав: avjej написав:
имхо месяц, максимум полтора.
- хто дасть більше?!
- бо, як я вже писав - думаю, що до літа(червень-липень).... - якщо ні, то до зими(січень-лютий)
- інші місяці - не розглядаю, так як це буде "не професіонально" з боку команди В2В
п. с.
... а класне оце останнє відео, яке я виклав!
- досить розумно розказує і зовсім не виступає за підтримку В2В....
- особливо цікаво, за пункт 5 (за маржу)....
10% в тиждень ше немає?
Долярек, де докази що кишмиш капає?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 24 лют, 2020 11:02
Квесторе_поверніться написав:
10% в тиждень ше немає?
Долярек, де докази що кишмиш капає?
... так було вже 10% з балансу!
- далі, дають 9,5%.....
....так докази, я в суботу по всіх гілках розмазував!
(скрінів було аж 4шт!!! ) - дивно, що Ви не помітили....
- сьогодні вже на картку прийшло те, що в п'ятницю капнуло на баланс!
ДумайТЕ! ©®™
п. с.
... мені вже ця гра починає подобатись!
- головне тут - не втратити розуму від азарту/жадності!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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