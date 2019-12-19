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Що потрібно, щоб підтвердити
наявність стажу до 2004 року

Що потрібно, щоб підтвердити наявність стажу до 2004 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 12:34

Що потрібно, щоб підтвердити наявність стажу до 2004 року

Пропонуємо до обговорення:
Вам потрібно звернутися в архів і зробити запит на отримання необхідних документів.

Дивися повний текст Що потрібно, щоб підтвердити наявність стажу до 2004 року.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 12:34

на досрочную пенсию имеют право также определённый круг лиц пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС
Тракторист
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