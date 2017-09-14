ВАШИНГТОН, 19 марта (Reuters) - Запрос американских военных на выделение дополнительных 200 миллиардов долларов на войну с Ираном встретил в четверг жесткое сопротивление в Конгрессе США, поскольку демократы и даже некоторые республиканцы поставили под сомнение необходимость этих денег после крупных ассигнований на оборону в прошлом году.

Представитель США подтвердил сообщение Washington Post о том, что Министерство обороны обратилось к Белому дому с просьбой одобрить запрос в Конгресс на выделение более 200 миллиардов долларов на финансирование войны в Иране.

Президент Дональд Трамп пока не направил запрос в Сенат и Палату представителей с просьбой одобрить эту огромную сумму, и его администрация ясно дала понять, что эта цифра может измениться.

........Сенатор-республиканец Сьюзан Коллинз, председатель Комитета по ассигнованиям, заявила журналистам в Капитолии в среду вечером, что ее еще не уведомили о дополнительном запросе на 200 миллиардов долларов.

Она сказала, что общая сумма "значительно выше, чем я предполагала, но я не знаю, как она распределяется".