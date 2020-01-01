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МАЗ переміг «Богдан» у тендері
на постачання десяти автобусі

МАЗ переміг «Богдан» у тендері на постачання десяти автобусі
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 08:06

  Replay написав:Сибарит
На этом фоне перспективы разработки крохотным ЗАЗом собственной успешной модели выглядят, мягко говоря, не убедительно на любом этапе его истории.

Нет, выглядели - реально.
Создать свою платформу "под ключ", точно помню, лям зелени...
Кострукторы - были, притом - хорошие.
Двигатель - закупить у иностранцев, что-то своё.

Понмните, китайцы -уже позже, начали клепать всякие там "Джилли".
Уверен, у нас - могли сделать за те-же деньги красивее, надёжнее и креативнее.
Тот же небольшой автомобиль, на нормальной подвеске, с экономичным двигателем, с передовым внешним видом...

Вопрос был в Другом! "Откаты -где"?
Ну что толку "Верхам", если им в карман не будет капать?

Напомню, что на практике верхом инженерной мысли конструкторов АвтоЗАЗа того времени стала Таврия Славута. На фоне которой даже, как Вы говорите, Лайнос выглядит весьма респектабельно.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 08:56

  vovan_prm написав:
  Replay написав:Сибарит
На этом фоне перспективы разработки крохотным ЗАЗом собственной успешной модели выглядят, мягко говоря, не убедительно на любом этапе его истории.

Нет, выглядели - реально.
Создать свою платформу "под ключ", точно помню, лям зелени...
Кострукторы - были, притом - хорошие.
Двигатель - закупить у иностранцев, что-то своё.

Понмните, китайцы -уже позже, начали клепать всякие там "Джилли".
Уверен, у нас - могли сделать за те-же деньги красивее, надёжнее и креативнее.
Тот же небольшой автомобиль, на нормальной подвеске, с экономичным двигателем, с передовым внешним видом...

Вопрос был в Другом! "Откаты -где"?
Ну что толку "Верхам", если им в карман не будет капать?

Напомню, что на практике верхом инженерной мысли конструкторов АвтоЗАЗа того времени стала Таврия Славута. На фоне которой даже, как Вы говорите, Лайнос выглядит весьма респектабельно.

Когда лет 15 назад Рено выкатила первый Логан, на него были очереди в Европе. Масса желающих нашлась купить авто пусть и примитивное, но новое и БЕЗ кредита. И до сих пор он продается.
Так что, Ланос в реалиях Украины тех же годов был совершенно адекватен.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 09:18

  vovan_prm написав:Напомню, что на практике верхом инженерной мысли конструкторов АвтоЗАЗа того времени стала Таврия Славута. На фоне которой даже, как Вы говорите, Лайнос выглядит весьма респектабельно.


Насправді це могла буди величнзна ніша з всесвітніми перпективами - мікролітражка дешева . Чомусь ніхто в той бік рухатися не захотів . Ланос - коли тільки з"явився - теж був адекватною машиною - і по ціні , і по якості . Але ж ціна росла , а він старів - це нонсенс ... Це так як зараз Жигулі - 60-х років ідеологія , а Ланос - 80-х ? Чи початку 90-х максимум ... У мене древній Пассат Б3 - так я б його на Ланос не поміняв - хіба на новий і без доплати ...
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:29

Re: МАЗ переміг «Богдан» у тендері на постачання десяти авто

  juristkostya написав:новое и БЕЗ кредита.


До речі попередні кредити на всілякі проекти в ІФ обійдуться десь в 45 % річних у валюті, враховуючи укріпляж найкрасивішої.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 12:01

Re: МАЗ переміг «Богдан» у тендері на постачання десяти авто

КП «Електроавтотранс» Івано-Франківської міської ради скасувало тендер на закупівлю 10 міських автобусів.

Голова тендерного комітету Бойчук В.М. повідомив, що «на сьогоднішній день відпала потреба у подальшій закупівлі товару», інформує Фіртка з посиланням на Галичину.

Зазначимо, що раніше замовник обрав постачальника ТОВ «МАЗтранссервіс». Переможець мав поставити до кінця січня 2020 року 10 автобусів загальною вартістю 47 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що Івано-Франківськ не отримав 500 мільйонів гривень кредиту, який планували спрямувати на закупівлю громадського транспорту та добудову моста в напрямку мікрорайону Пасічна.

Як писала Фіртка, ці 10 автобусів мали обслуговувати новий комунальний маршрут "Хриплин - Хоткевича".

Наразі, в Івано-Франківську 42 комунальні автобуси працюють на семи маршрутах. Це 30 українських "Богданів" та 12 турецьких "Кобр". http://firtka.if.ua/blog/view/ivano-fra ... -avtobusiv
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 12:19

Re: МАЗ переміг «Богдан» у тендері на постачання десяти авто

ДП «Автоскладальний завод №1» АТ «АК «Богдан Моторс» підписало угоду комунальним підприємством «Полтаваелектроавтотранс» на поставку 40-ка тролейбусів. Придбання тролейбусів буде здійснюватися за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на сторінку автоскладального заводу у facebook.
https://uprom.info/news/other/infrastru ... iv-bogdan/
V2
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 13:21

  V2 написав:ДП «Автоскладальний завод №1» АТ «АК «Богдан Моторс» підписало угоду комунальним підприємством «Полтаваелектроавтотранс» на поставку 40-ка тролейбусів. Придбання тролейбусів буде здійснюватися за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на сторінку автоскладального заводу у facebook.
https://uprom.info/news/other/infrastru ... iv-bogdan/


Надо заложить во все эти тендеры и прозорро изначально тему, что отечественный производитель имеет например 10 процентную фору перед зарубежным. И только если зарубежное предложение лучше более чем на 10 процентов, то заказы идут им.
Потому что все гонятся за сиюминутной выгодой и никто не учитывает мультипликативный эффект для экономики от поддержки своего производителя.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 13:25

А на ЗАЗе вроде уже собирают Лады
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 13:29

Re: МАЗ переміг «Богдан» у тендері на постачання десяти авто

  freeze написав:Надо заложить во все эти тендеры и прозорро изначально тему, что отечественный производитель имеет например 10 процентную фору перед зарубежным. И только если зарубежное предложение лучше более чем на 10 процентов, то заказы идут им.
Потому что все гонятся за сиюминутной выгодой и никто не учитывает мультипликативный эффект для экономики от поддержки своего производителя.


Електорат за це не зааплодує, ніхто не засміється, рейтинги від того теж не зміняться - чи є сенс таким займатися?! :(
V2
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  #<12
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