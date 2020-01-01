МАЗ переміг «Богдан» у тендері на постачання десяти автобусі

На этом фоне перспективы разработки крохотным ЗАЗом собственной успешной модели выглядят, мягко говоря, не убедительно на любом этапе его истории.
Нет, выглядели - реально. Создать свою платформу "под ключ", точно помню, лям зелени... Кострукторы - были, притом - хорошие. Двигатель - закупить у иностранцев, что-то своё.
Понмните, китайцы -уже позже, начали клепать всякие там "Джилли". Уверен, у нас - могли сделать за те-же деньги красивее, надёжнее и креативнее. Тот же небольшой автомобиль, на нормальной подвеске, с экономичным двигателем, с передовым внешним видом...
Вопрос был в Другом! "Откаты -где"? Ну что толку "Верхам", если им в карман не будет капать?
Напомню, что на практике верхом инженерной мысли конструкторов АвтоЗАЗа того времени стала Таврия Славута. На фоне которой даже, как Вы говорите, Лайнос выглядит весьма респектабельно.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
На этом фоне перспективы разработки крохотным ЗАЗом собственной успешной модели выглядят, мягко говоря, не убедительно на любом этапе его истории.
Нет, выглядели - реально. Создать свою платформу "под ключ", точно помню, лям зелени... Кострукторы - были, притом - хорошие. Двигатель - закупить у иностранцев, что-то своё.
Понмните, китайцы -уже позже, начали клепать всякие там "Джилли". Уверен, у нас - могли сделать за те-же деньги красивее, надёжнее и креативнее. Тот же небольшой автомобиль, на нормальной подвеске, с экономичным двигателем, с передовым внешним видом...
Вопрос был в Другом! "Откаты -где"? Ну что толку "Верхам", если им в карман не будет капать?
Напомню, что на практике верхом инженерной мысли конструкторов АвтоЗАЗа того времени стала Таврия Славута. На фоне которой даже, как Вы говорите, Лайнос выглядит весьма респектабельно.
Когда лет 15 назад Рено выкатила первый Логан, на него были очереди в Европе. Масса желающих нашлась купить авто пусть и примитивное, но новое и БЕЗ кредита. И до сих пор он продается. Так что, Ланос в реалиях Украины тех же годов был совершенно адекватен.
vovan_prm написав:Напомню, что на практике верхом инженерной мысли конструкторов АвтоЗАЗа того времени стала Таврия Славута. На фоне которой даже, как Вы говорите, Лайнос выглядит весьма респектабельно.
Насправді це могла буди величнзна ніша з всесвітніми перпективами - мікролітражка дешева . Чомусь ніхто в той бік рухатися не захотів . Ланос - коли тільки з"явився - теж був адекватною машиною - і по ціні , і по якості . Але ж ціна росла , а він старів - це нонсенс ... Це так як зараз Жигулі - 60-х років ідеологія , а Ланос - 80-х ? Чи початку 90-х максимум ... У мене древній Пассат Б3 - так я б його на Ланос не поміняв - хіба на новий і без доплати ...
ДП «Автоскладальний завод №1» АТ «АК «Богдан Моторс» підписало угоду комунальним підприємством «Полтаваелектроавтотранс» на поставку 40-ка тролейбусів. Придбання тролейбусів буде здійснюватися за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).
V2 написав:ДП «Автоскладальний завод №1» АТ «АК «Богдан Моторс» підписало угоду комунальним підприємством «Полтаваелектроавтотранс» на поставку 40-ка тролейбусів. Придбання тролейбусів буде здійснюватися за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).
Надо заложить во все эти тендеры и прозорро изначально тему, что отечественный производитель имеет например 10 процентную фору перед зарубежным. И только если зарубежное предложение лучше более чем на 10 процентов, то заказы идут им. Потому что все гонятся за сиюминутной выгодой и никто не учитывает мультипликативный эффект для экономики от поддержки своего производителя.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Надо заложить во все эти тендеры и прозорро изначально тему, что отечественный производитель имеет например 10 процентную фору перед зарубежным. И только если зарубежное предложение лучше более чем на 10 процентов, то заказы идут им. Потому что все гонятся за сиюминутной выгодой и никто не учитывает мультипликативный эффект для экономики от поддержки своего производителя.
Електорат за це не зааплодує, ніхто не засміється, рейтинги від того теж не зміняться - чи є сенс таким займатися?!