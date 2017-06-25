Доктор Комаровский призвал украинцев смотреть PornHub вместо
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Доктор Комаровский призвал украинцев смотреть PornHub вместо телевизора
Известный детский врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что вместо телевизора украинцам нужно смотреть PornHub. Об этом он рассказал в своем YouTube-блоге.
По его словам, украинцам нужно больше расслабляться и меньше проводить время возле телевизора.
"Я вам так скажу. Не нужно смотреть новости по телевизору, смотрите PornHub, это лучше для вашего здоровья", - заявил Комаровский и добавил, что украинцам нужно интересоваться не только политикой.
"Вести.ua" ранее писали, что PornHub обнародовал статистику за 2019 год. Украина вновь попала в ТОП-20 стран, в которых этим ресурсом пользуются больше всего.
Украина оказалась на 16 месте, в первой пятерке - США, Япония, Великобритания, Канада и Франция. Самые популярные среди наших граждан категории – хентай, MILF, анал, зрелые и любительское видео, тогда как в мире тренды были такими: японское, лесбийское, любительское, хентай и зрелые.
proftpd66 написав:Доктор Комаровский призвал украинцев смотреть PornHub вместо телевизора
Известный детский врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что вместо телевизора украинцам нужно смотреть PornHub. Об этом он рассказал в своем YouTube-блоге.
По его словам, украинцам нужно больше расслабляться и меньше проводить время возле телевизора.
"Я вам так скажу. Не нужно смотреть новости по телевизору, смотрите PornHub, это лучше для вашего здоровья", - заявил Комаровский и добавил, что украинцам нужно интересоваться не только политикой.
"Вести.ua" ранее писали, что PornHub обнародовал статистику за 2019 год. Украина вновь попала в ТОП-20 стран, в которых этим ресурсом пользуются больше всего.
Украина оказалась на 16 месте, в первой пятерке - США, Япония, Великобритания, Канада и Франция. Самые популярные среди наших граждан категории – хентай, MILF, анал, зрелые и любительское видео, тогда как в мире тренды были такими: японское, лесбийское, любительское, хентай и зрелые.