Додано: П'ят 24 жов, 2025 01:14

PUMB написав: DjPavel

Вітаємо!

Вже пишемо Вам у приватні повідомлення для уточнення даних. Вітаємо!Вже пишемо Вам у приватні повідомлення для уточнення даних.

Вітаємо!

За результатами Вашого звернення хочемо повідомити, що публічні бін чекери за першими 6-ти цифрами номера картки не надають реальну інформацію, під цим біном може бути декілька країн одночасно.

Ми користуємось довідниками, що надають Visa та Mastercard, за якими країна картки визначається як Кіпр.

Переказ на картку банку цієї країни заборонений, оскільки визначений банком як ризиковий.

Щодо Вашого зауваження про доповнення списку заборонених країн в застосунку, то розробники вже працюють над проведенням корегувань.

Дякуємо за звернення та бажаємо гарного вечора!

Wise is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011, Firm Reference 900507, for the issuing of electronic money. Wise, Rue du Trône 100, 3rd floor, Brussels, 1050, Belgium

Revolut Bank UAB is a bank established in the Republic of Lithuania, registered address: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, the Republic of Lithuania, number of registration 304580906, FI code 70700. Revolut Bank UAB is licensed by the European Central Bank and regulated by the Bank of Lithuania. Revolut Bank UAB provides credit, payment, current account, and demand deposit account services.

Ну что же, получил ответ от ПУМБ, ниже собственно ответ:Я работаю в финансовом секторе более 12 лет, из которых более 4 года работаю с экваерингом и постоением платежной инфраструктуры для онлайн бизнесов. Не знаю кто вас так подставляет, но ваш ответ максимально некомпетентный. Честно, я ожидал получить такой ответ от работников саппорт, но не от представителя здесь на форуме.1. Ни Revolut ни WISЕ просто технически не могут выпускать карты которые эмитированы Кипром, потому что у них нет соответствующих лицензий чтобы это делать. Revolut Литовская финансовая лицензия, а у WISE Бельгийская. Я не знаю какими вы там пользуетесь справочниками, возможно 98 года какими-то, но перед тем как предоставлять такой ответ, можно же проверить базовую информацию о том что из себя представляет Revolut или WISE. Даже банально в Сhat GTP2. Если я правильно понял из вашего ответа, ПУМБ считает переводы на Кипр, в страну ЕС, которая ни входит ни в какие серые списки FATCA , рисковыми. Это что-то новенькое. Абсолютное большинство IT компаний в Украине работают или имеют холдиновые компании на Кипре, в том числе крупнейшие клиенты ПУМБ в лице бизнеса СКМ. Смешно что вы считаете такие переводы в страну ЕС с британским правом высокорисковыми. Это просто абсурдНо окей, спасибо за ответ. Не ожидал от ПУМБ такой некомпетентности.