Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 21:37

  rjkz написав:А давайте на секундочку представим, что
-бухалтерию полностью выполняет ИИ
-программированием полностью занимается ИИ
-сценарии пишет ИИ
-актеры и все что на экране - сгенерировано ИИ
-песни и музыку пишет и сам исполняет ИИ
-траки,ОТ и такси водит ИИ
-самолеты управляются ИИ
-вместо официантов - роботы-подавальщики на ИИ
-комбайны и все сх машины управляются ИИ и ремонтируются роботами
-...
-воюют дроны. Наземные, воздушные, надводные, подводные.
Нах люди на этой планете нужны?

Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 00:46

  Сибарит написав:
  rjkz написав:Человеческая раса считала себя гегемонами на этой планете.
Ну так теперь она будет конкурировать с собственным порождением.
Дайте мне другой глобус.

Да, людям издревле свойственна мания величия. Подозреваю, что вера во всесильность порождения тоже несколько преувеличена. Во всяком случае, в уныние впадать рано.

ЗЫ А Вам другой глобус с такой же человеческой расой или без? 😁


Желательно отдельный номер.)))
Не, я серьезно, я не знаю как оно в Украине, а в США рынок труда очень динамичный. Тут пачками нанимают, но и пачками увольняют.
И эти толпы безработных очень гибко смотрят на вещи.
Тут не выпендриваются особо - я то буду делать, а то нет.
Если уволили белого воротничка и он не нашел в разумные сроки работу, которую он готов делать, то он пойдет делать ту работу, которая есть.
Помнится, во время ковида, попался видос каких-то деятелей киноиндустрии (или театра?), они остались без работы и вскоре начали заканчиваться деньги. Искали любую работу, чтобы получить доход.
