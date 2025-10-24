Сибарит написав: rjkz написав:
Человеческая раса считала себя гегемонами на этой планете.
Ну так теперь она будет конкурировать с собственным порождением.
Дайте мне другой глобус.
Да, людям издревле свойственна мания величия. Подозреваю, что вера во всесильность порождения тоже несколько преувеличена. Во всяком случае, в уныние впадать рано.
ЗЫ А Вам другой глобус с такой же человеческой расой или без? 😁
Желательно отдельный номер.)))
Не, я серьезно, я не знаю как оно в Украине, а в США рынок труда очень динамичный. Тут пачками нанимают, но и пачками увольняют.
И эти толпы безработных очень гибко смотрят на вещи.
Тут не выпендриваются особо - я то буду делать, а то нет.
Если уволили белого воротничка и он не нашел в разумные сроки работу, которую он готов делать, то он пойдет делать ту работу, которая есть.
Помнится, во время ковида, попался видос каких-то деятелей киноиндустрии (или театра?), они остались без работы и вскоре начали заканчиваться деньги. Искали любую работу, чтобы получить доход.