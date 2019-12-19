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Маск додав нову гру в електромобілі Tesla
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 гру, 2019 13:46
Пропонуємо до обговорення:
Ілон Маск продовжує поповнювати бібліотеку ігор Tesla. Тепер він анонсував ще два ігрових проекту для електромобіля.
Дивися повний текст Маск додав нову гру в електромобілі Tesla
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R2
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Додано: Чет 26 гру, 2019 13:46
По чём семена тыквы будут в этой игре? )
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air_70
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Додано: Чет 26 гру, 2019 18:24
air_70 написав:
По чём семена тыквы будут в этой игре? )
Тыква в америке не рентабельна , все кукурудзу садят )
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galant9
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