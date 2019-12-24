Про це йдеться в повідомленні «Регіональної газової компанії»
Дивися повний текст Українці будуть отримувати окрему платіжку за доставку газу.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 16:34
Українці будуть отримувати окрему платіжку за доставку газу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці будуть отримувати окрему платіжку за доставку газу.
Додано: Чет 26 гру, 2019 16:34
Это издевательство. За комиссию банку платить больше чем за потребление. Идут лесом, платить отдельно не собираюсь. В край офигели.
Вы еще и придомовую разбейте на сотню платежек.
Додано: Чет 26 гру, 2019 17:11
Сейчас в платёжках всё расписано в т.ч. и транспортировка.Зачем отдельная квитанция?А за тем,что общую цифру для потребителя можно поднимать по отдельности.Транспортировка подорожает,но олигархи на скважинах будут кричать ,что газ не подорожал потом наоборот.И каждый будет себе повышать,а для потребителя важна итоговая цифра.Еще есть и распределение так,что дорожать будет систематически и ощутимо.
Додано: Чет 26 гру, 2019 17:56
p_a_l За доставку газу прийдеться платити значно більше, ніж банківська комісія. За доставку 1м3 платити прийдеться близько 1,5 грн.
Додано: Чет 26 гру, 2019 18:01
sena_2008atp Це робиться з метою позбавлення пенсіонерів субсидій. Більше знижувати норми споживання газу немає можливості. А в цьому випадку транспортування газу не буде включатися в розрахунок субсидій.
Додано: Чет 26 гру, 2019 19:55
Re: Українці будуть отримувати окрему платіжку за доставку г
интересно, а если я бананы в супермаркете захочу купить. Мне тоже будет отдельный чек за доставку с Ямайки приходить?
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