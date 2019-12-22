Українці будуть отримувати окрему платіжку за доставку газу

Додано: Чет 26 гру, 2019 19:55

интересно, а если я бананы в супермаркете захочу купить. Мне тоже будет отдельный чек за доставку с Ямайки приходить?

Промокод N3417GD на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/