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Українці будуть отримувати
окрему платіжку за доставку газу

Українці будуть отримувати окрему платіжку за доставку газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:34

Українці будуть отримувати окрему платіжку за доставку газу

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні «Регіональної газової компанії»

Дивися повний текст Українці будуть отримувати окрему платіжку за доставку газу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:34

Это издевательство. За комиссию банку платить больше чем за потребление. Идут лесом, платить отдельно не собираюсь. В край офигели.
Вы еще и придомовую разбейте на сотню платежек.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:11

Сейчас в платёжках всё расписано в т.ч. и транспортировка.Зачем отдельная квитанция?А за тем,что общую цифру для потребителя можно поднимать по отдельности.Транспортировка подорожает,но олигархи на скважинах будут кричать ,что газ не подорожал потом наоборот.И каждый будет себе повышать,а для потребителя важна итоговая цифра.Еще есть и распределение так,что дорожать будет систематически и ощутимо.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:56

p_a_l За доставку газу прийдеться платити значно більше, ніж банківська комісія. За доставку 1м3 платити прийдеться близько 1,5 грн.
grigory_ustimenko
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 18:01

sena_2008atp Це робиться з метою позбавлення пенсіонерів субсидій. Більше знижувати норми споживання газу немає можливості. А в цьому випадку транспортування газу не буде включатися в розрахунок субсидій.
grigory_ustimenko
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 19:55

Re: Українці будуть отримувати окрему платіжку за доставку г

интересно, а если я бананы в супермаркете захочу купить. Мне тоже будет отдельный чек за доставку с Ямайки приходить?
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alex2013a90
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 21:17

  alex2013a90 написав:интересно, а если я бананы в супермаркете захочу купить. Мне тоже будет отдельный чек за доставку с Ямайки приходить?

Интересно, Фирташ в Вене как платит за газ? 2 платежками или всё-таки одной?
Либертарианец
Jorj
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 21:25

Re: Українці будуть отримувати окрему платіжку за доставку г

Вартість послуг доставки газу розраховується індивідуально для кожного клієнта. Розмір плати залежить тільки від обсягів споживання.

«За доставку газу треба буде платити, навіть якщо ви не використовуєте газ в окремі періоди. Наступного року ваша плата за доставку буде скоригована відповідно до реальних обсягів споживання”, – додали в компанії.


Озаботились они, деньги вперед, а потом скорректируют они...А потом будет, как с компенсацией за установку индивидуальных счетчиков - власть поменялась, 2018 год закончился.
Будут получать оплату по факту через пол года, тогда перестанут придумывать всякую хрень.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 23:49

когда уже закончится этот маразм?
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:02

Как то уже разбили услуги ЖКХ и вывоз мусора. Только тот этого ЖКХ ни на копейки не упал,тот того что отминусовали вывоз мусора...
В Киеве сейчас хотят отдельно платёжки присылать за проверку счетчиков.. а ни чё что в тариф уже была вкючена услуга, и счётчики проверяются за свой счёт..
Власть расчитавает на короткую память народа...
telushkin1990
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