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Українці будуть отримувати окрему платіжку за доставку газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:49
сначала наплодят 10-20 платежек потом комиссия за каждый платеж станет обязательной везде.
Тем у кого только плита пора ставить заглушку на газовую трубу, опломбировать и пользоваться индукционкой/микроволновкой/мультиваркой.
Колонки менять на электробойлер давно пора.
А вот у кого отопление газовым котлом - никуда не денешься.
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v0f41k
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:08
v0f41k написав:
сначала наплодят 10-20 платежек потом комиссия за каждый платеж станет обязательной везде.
Тем у кого только плита пора ставить заглушку на газовую трубу, опломбировать и пользоваться индукционкой/микроволновкой/мультиваркой.
Колонки менять на электробойлер давно пора.
А вот у кого отопление газовым котлом - никуда не денешься.
В чем глубокий смысл? -- за "доставку" электричества точно такая же отдельная платежка будет.
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_hunter
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