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Українці будуть отримувати окрему платіжку за доставку газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:49
сначала наплодят 10-20 платежек потом комиссия за каждый платеж станет обязательной везде.
Тем у кого только плита пора ставить заглушку на газовую трубу, опломбировать и пользоваться индукционкой/микроволновкой/мультиваркой.
Колонки менять на электробойлер давно пора.
А вот у кого отопление газовым котлом - никуда не денешься.
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v0f41k
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:08
v0f41k написав:
сначала наплодят 10-20 платежек потом комиссия за каждый платеж станет обязательной везде.
Тем у кого только плита пора ставить заглушку на газовую трубу, опломбировать и пользоваться индукционкой/микроволновкой/мультиваркой.
Колонки менять на электробойлер давно пора.
А вот у кого отопление газовым котлом - никуда не денешься.
В чем глубокий смысл? -- за "доставку" электричества точно такая же отдельная платежка будет.
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_hunter
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:36
_hunter написав: v0f41k написав:
сначала наплодят 10-20 платежек потом комиссия за каждый платеж станет обязательной везде.
Тем у кого только плита пора ставить заглушку на газовую трубу, опломбировать и пользоваться индукционкой/микроволновкой/мультиваркой.
Колонки менять на электробойлер давно пора.
А вот у кого отопление газовым котлом - никуда не денешься.
В чем глубокий смысл? -- за "доставку" электричества точно такая же отдельная платежка будет.
Кому платить? Электронам?
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p_a_l
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:41
_hunter написав: v0f41k написав:
сначала наплодят 10-20 платежек потом комиссия за каждый платеж станет обязательной везде.
Тем у кого только плита пора ставить заглушку на газовую трубу, опломбировать и пользоваться индукционкой/микроволновкой/мультиваркой.
Колонки менять на электробойлер давно пора.
А вот у кого отопление газовым котлом - никуда не денешься.
В чем глубокий смысл? -- за "доставку" электричества точно такая же отдельная платежка будет.
и в какой ещё европейской стране додумались до такого маразма?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:47
p_a_l написав: _hunter написав: v0f41k написав:
сначала наплодят 10-20 платежек потом комиссия за каждый платеж станет обязательной везде.
Тем у кого только плита пора ставить заглушку на газовую трубу, опломбировать и пользоваться индукционкой/микроволновкой/мультиваркой.
Колонки менять на электробойлер давно пора.
А вот у кого отопление газовым котлом - никуда не денешься.
В чем глубокий смысл? -- за "доставку" электричества точно такая же отдельная платежка будет.
Кому платить? Электронам?
Не понял вопроса. -- платить нужно будет в точно такие же "транспортные" компании, которые сейчас создаются для газа.
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_hunter
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:55
снова пенсионеры пострадают больше всех, т.к. платить они ходят в банки и если молодежь может заплатить онлайн и без комиссии, то пенс по любому платит комиссию банка. и это не говоря уже о бессмысленном расходовании бумаги на эти доп. платежки, расходы по печати, расходы на ЗП людям которые будут формировать эти платежки и т.д.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:56
Тракторист написав: _hunter написав: v0f41k написав:
сначала наплодят 10-20 платежек потом комиссия за каждый платеж станет обязательной везде.
Тем у кого только плита пора ставить заглушку на газовую трубу, опломбировать и пользоваться индукционкой/микроволновкой/мультиваркой.
Колонки менять на электробойлер давно пора.
А вот у кого отопление газовым котлом - никуда не денешься.
В чем глубокий смысл? -- за "доставку" электричества точно такая же отдельная платежка будет.
и в какой ещё европейской стране додумались до такого маразма?...
Про какой именно "маразм" речь идет -- оплата "доставки" отдельной "строкой"? -- в той же Германии есть.
Но я проблемы -- уже две страницы "плача" -- пока вообще не понимаю. Ну да: у малопотребляющих категорий платежка "вырастет" АЖ В ДВА РАЗА -- но это где-то с 7ми гривен до АЖ где-то 12...
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_hunter
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:59
_hunter написав:
Не понял вопроса. -- платить нужно будет в точно такие же "транспортные" компании, которые сейчас создаются для газа.
а причём здесь создаваемые транспортные компании? потребитель должен оплатить газ и электроэнергию и ему фиолетово как они попави в его дом/квартиру и именно так устроено в цивилизованной европе на которую у нас обычно сссылаються. максимум что вы можете это в единой платёжке указать отдельными строками чтосколько стоит, а разбивать на отдельные платёжки это чисто украинский маразм...
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:02
_hunter написав:
Про какой именно "маразм" речь идет -- оплата "доставки" отдельной "строкой"? -- в той же Германии есть
а вы не понимаете разницы между отдельной строкой и отдельной платёжкой? кстати отдельной строкой транспортировка газа в украинских платёжках уже выделяется примерно с год...
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