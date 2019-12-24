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Українці будуть отримувати
окрему платіжку за доставку газу

Українці будуть отримувати окрему платіжку за доставку газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:42

  Тракторист написав:
  _hunter написав:Сейчас оно в одной платежке -- потому как деньги за "транспорт" идут в то же самое юр-лицо. С созданием отдельного юр-лица одной платежкой платить не получится -- реквизиты разные.

вы хотя бы платёжку видили? сейчас в ней уже указаны 4 юридических лица, получающие оплату за газ, торговую наценку, транспортирование и распределение -

Эту:
zik.ua/ru/news/2017/12/15/gryanul_dekabr__pryshly_podozrytelno_visokye_platezhky_za_gaz_otkuda_tsyfri_1226803
?
-- там сейчас одно юр-лицо. То, что указаны 4 составляющие тарифа -- не делают тот "Львив газ сбут" 4-мя лицами. -- так как база платежа -- одна -- потребленные кубы.

  Тракторист написав:в чём "гениальность" решения о разделении платёжки?

Я же писал -- причины полностью аналогичные разделению "единой" совковской платежки на платежки отдельных поставщиков.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:43

  _hunter написав:для "незнаю какой части" (потребление у которых больше 10 (вроде) кубов) населения -- "сумарная сумма платежки" за газ как раз понизится...

откуда такие фантизии о снижении сум в платёжках? кроме того несколько милионов одиноких пенсионеров не живущих, а выживающих на пенсию ниже прожиточного минимума сегодня потребляют 2-3 м3 в месяц и для них каждая лишняя комиссия за никому не нужные платёжки - это не просто издевательство, а ГЕНОЦИД!...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:45

  _hunter написав:Я же писал -- причины полностью аналогичные разделению "единой" совковской платежки на платежки отдельных поставщиков.

в этом не было никакой реальной необходимости, а лишь имитация очередной 155 реформы...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:58

  _hunter написав:Эту:
zik.ua/ru/news/2017/12/15/gryanul_dekabr__pryshly_podozrytelno_visokye_platezhky_za_gaz_otkuda_tsyfri_1226803
?
-- там сейчас одно юр-лицо. То, что указаны 4 составляющие тарифа -- не делают тот "Львив газ сбут" 4-мя лицами. -- так как база платежа -- одна -- потребленные кубы.

не знаю как там у вас во Львове, но вот для примера фрагмент платёжки по Киевской области - платёжка за газ "пилится" на 4-е юрлица:

Зображення
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:01

  Тракторист написав:
  _hunter написав:для "незнаю какой части" (потребление у которых больше 10 (вроде) кубов) населения -- "сумарная сумма платежки" за газ как раз понизится...

откуда такие фантизии о снижении сум в платёжках?

Года с пол назад -- когда, собственно, это изменение анонсировали были расчеты.

  Тракторист написав:кроме того несколько милионов одиноких пенсионеров не живущих, а выживающих на пенсию ниже прожиточного минимума сегодня потребляют 2-3 м3 в месяц и для них каждая лишняя комиссия за никому не нужные платёжки - это не просто издевательство, а ГЕНОЦИД!...

Они всеравно на субсидиях сидят -- какие еще комиссии???
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:06

  _hunter написав:Они всеравно на субсидиях сидят -- какие еще комиссии???

вы очень оторваны от жизни людей живущих за чертой бедности в этой стране...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:07

  Тракторист написав:
  _hunter написав:Я же писал -- причины полностью аналогичные разделению "единой" совковской платежки на платежки отдельных поставщиков.

в этом не было никакой реальной необходимости, а лишь имитация очередной 155 реформы...

И об этом я писал: долги как делить? -- поровну или "по братски"? -- в этом и была реальная необходимость. Реформы тут вообще никаким боком.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:09

  _hunter написав:
  Тракторист написав:
  _hunter написав:Я же писал -- причины полностью аналогичные разделению "единой" совковской платежки на платежки отдельных поставщиков.

в этом не было никакой реальной необходимости, а лишь имитация очередной 155 реформы...

И об этом я писал: долги как делить? -- поровну или "по братски"? -- в этом и была реальная необходимость. Реформы тут вообще никаким боком.

а в чём проблема с долгами? или после разделения платёжек проблема долгов исчезла?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:30

  Тракторист написав:
  _hunter написав:
  Тракторист написав:в этом не было никакой реальной необходимости, а лишь имитация очередной 155 реформы...

И об этом я писал: долги как делить? -- поровну или "по братски"? -- в этом и была реальная необходимость. Реформы тут вообще никаким боком.

а в чём проблема с долгами? или после разделения платёжек проблема долгов исчезла?

Я же писал -- проблема с долгами в том, что никто не хочет из на себя брать.
После разделения -- проблема долгов стала проблемой проблемных организаций. У прибыльных организаций долги уменьшились.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:59

Отделения Ощадбанка в практически во всех сёлах области позакрывали ( окончательное решение "сельского вопроса" - в 2020 году!). Пенсионеры стали ездить платить в Киев. Цена вопроса: проезд туда-обратно, 15 грн комиссия за газовую платёжку, 7 грн - за свет, итого: гривен 60. Теперь будет минимум 4 платёжки за газ и свет, и соответственно 4 комиссии.
Борьба с бедностью в действии! :D
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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