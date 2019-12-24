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Українці будуть отримувати
окрему платіжку за доставку газу

Українці будуть отримувати окрему платіжку за доставку газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 10:05

  warlamp написав:Отделения Ощадбанка в практически во всех сёлах области позакрывали ( окончательное решение "сельского вопроса" - в 2020 году!). Пенсионеры стали ездить платить в Киев. Цена вопроса: проезд туда-обратно, 15 грн комиссия за газовую платёжку, 7 грн - за свет, итого: гривен 60.

У вас какие-то странные цифры:
https://ukrposhta.ua/oplatiti-komunalku ... ukrposhtu/
В разі, якщо між Укрпоштою та компанією, що надає комунальні послуги не укладено договір, плата за прийом платежів складе:
до 400 грн включно – 1,5 %, або не менше 3 грн;
понад 400 грн до 1000 грн – 1%,
понад 1000 грн 0,8%.

-- за "газовую платежку" нужно будет сверху заплатить АЖ ТРИ ГРИВНЫ!!!111
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 18:41

  _hunter написав:
  warlamp написав:Отделения Ощадбанка в практически во всех сёлах области позакрывали ( окончательное решение "сельского вопроса" - в 2020 году!). Пенсионеры стали ездить платить в Киев. Цена вопроса: проезд туда-обратно, 15 грн комиссия за газовую платёжку, 7 грн - за свет, итого: гривен 60.

У вас какие-то странные цифры:
https://ukrposhta.ua/oplatiti-komunalku ... ukrposhtu/
В разі, якщо між Укрпоштою та компанією, що надає комунальні послуги не укладено договір, плата за прийом платежів складе:
до 400 грн включно – 1,5 %, або не менше 3 грн;
понад 400 грн до 1000 грн – 1%,
понад 1000 грн 0,8%.

-- за "газовую платежку" нужно будет сверху заплатить АЖ ТРИ ГРИВНЫ!!!111


Я вам про Ощадбанк, а вы мне - про Укрпочту.
Если есть возможность прийти занять очередь в 6 часов утра и простоять потом несколько часов в очереди, то милости просим в Укрпочту. :mrgreen:
Пороха нет, а боты остались.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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