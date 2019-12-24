Українці будуть отримувати окрему платіжку за доставку газу
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warlamp написав:Отделения Ощадбанка в практически во всех сёлах области позакрывали ( окончательное решение "сельского вопроса" - в 2020 году!). Пенсионеры стали ездить платить в Киев. Цена вопроса: проезд туда-обратно, 15 грн комиссия за газовую платёжку, 7 грн - за свет, итого: гривен 60.
В разі, якщо між Укрпоштою та компанією, що надає комунальні послуги не укладено договір, плата за прийом платежів складе: до 400 грн включно – 1,5 %, або не менше 3 грн; понад 400 грн до 1000 грн – 1%, понад 1000 грн 0,8%.
-- за "газовую платежку" нужно будет сверху заплатить АЖ ТРИ ГРИВНЫ!!!111
warlamp написав:Отделения Ощадбанка в практически во всех сёлах области позакрывали ( окончательное решение "сельского вопроса" - в 2020 году!). Пенсионеры стали ездить платить в Киев. Цена вопроса: проезд туда-обратно, 15 грн комиссия за газовую платёжку, 7 грн - за свет, итого: гривен 60.
В разі, якщо між Укрпоштою та компанією, що надає комунальні послуги не укладено договір, плата за прийом платежів складе: до 400 грн включно – 1,5 %, або не менше 3 грн; понад 400 грн до 1000 грн – 1%, понад 1000 грн 0,8%.
-- за "газовую платежку" нужно будет сверху заплатить АЖ ТРИ ГРИВНЫ!!!111
Я вам про Ощадбанк, а вы мне - про Укрпочту. Если есть возможность прийти занять очередь в 6 часов утра и простоять потом несколько часов в очереди, то милости просим в Укрпочту. Порох ушёл, а боты остались.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Тракторист написав:в этом не было никакой реальной необходимости, а лишь имитация очередной 155 реформы...
И об этом я писал: долги как делить? -- поровну или "по братски"? -- в этом и была реальная необходимость. Реформы тут вообще никаким боком.
Для защитника этой вечно голодной власти немного не в тему, но тоже по коммунальным платежам столичных пенсионеров. Более года назад боксер с отбитыми мозгами выполняющий функции мера Киева передавал поставку тепла и горячей воды от КиевЭнерго Ахметова в Киевтеплоэнерго. Долги благополучно передали, а переплату которую сделали вечные терпилы этой страны решившие летом заплатить часть отопления нет. В течение года морозились, а недавно прислали в платёжке обьявление что суд по переплатам в Киеве состоится почему-то в Харькове. Кто хочет вернуть переплаченное должен туда ехать. И как назвать этих деятелей?
В платёжках за газ видим четырёх получателей наших кровнозаработанных: НАК Нафтогаз,ТОВ Киевоблгазсбыт, АТ Укртрансгаз и АТ Киевоблгаз. После "газового раскола" будет две платёжки , а со временем может и больше. У кого из них теперь искать следы предоплаты за купленный по летним ценам газ по акции "Газовый запас"?
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp написав:В платёжках за газ видим четырёх получателей наших кровнозаработанных: НАК Нафтогаз,ТОВ Киевоблгазсбыт, АТ Укртрансгаз и АТ Киевоблгаз. После "газового раскола" будет две платёжки , а со временем может и больше. У кого из них теперь искать следы предоплаты за купленный по летним ценам газ по акции "Газовый запас"?
Там же где ищут те кто переплатил за тепло и горячую воду в Киеве в Киевэнерго Ахметова зарегистрированного в Донецкой области. Причем с наглой рожей "благотворитель" и первый олигарх Украины в сговоре с боксером переименовал свое детище Киевэнерго в Киевские энергетические услуги и продолжает поставлять электроэнергию киевлянам
warlamp написав:В платёжках за газ видим четырёх получателей наших кровнозаработанных: НАК Нафтогаз,ТОВ Киевоблгазсбыт, АТ Укртрансгаз и АТ Киевоблгаз. После "газового раскола" будет две платёжки , а со временем может и больше. У кого из них теперь искать следы предоплаты за купленный по летним ценам газ по акции "Газовый запас"?
Там же где ищут те кто переплатил за тепло и горячую воду в Киеве в Киевэнерго Ахметова зарегистрированного в Донецкой области. Причем с наглой рожей "благотворитель" и первый олигарх Украины в сговоре с боксером переименовал свое детище Киевэнерго в Киевские энергетические услуги и продолжает поставлять электроэнергию киевлянам
Предельно ясно лишь одно, когда перечисляешь деньги по предоплате, то с 99%-й вероятностью они не вернутся. Получив деньги продавец товара или услуг сразу теряет интерес к покупателю.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp написав:Предельно ясно лишь одно, когда перечисляешь деньги по предоплате, то с 99%-й вероятностью они не вернутся. Получив деньги продавец товара или услуг сразу теряет интерес к покупателю.
Но ведь здесь идет речь не о каком-то сайт в интернете, а о коммунальной структуре-монополисте столицы Украины. А несчастные пенсионеры до сих пор верят, что коммунальное или государственное это признак надежности, а не кидалова.
warlamp написав:Предельно ясно лишь одно, когда перечисляешь деньги по предоплате, то с 99%-й вероятностью они не вернутся. Получив деньги продавец товара или услуг сразу теряет интерес к покупателю.
Но ведь здесь идет речь не о каком-то сайт в интернете, а о коммунальной структуре-монополисте столицы Украины. А несчастные пенсионеры до сих пор верят, что коммунальное или государственное это признак надежности, а не кидалова.
Эти напёрсточники - монополисты настолько запутали бедных пенсионеров стремительно размножающимися платёжками без указания начисленных субсидий и льгот, разделением на операторов и поставщиков, скачками цен, что они с перепугу оплачивают всё подряд, что ни выставят. Очевидно в этом и заключается основная цель реформы субсидий и льгот.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.