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Нацбанк почав примусове стягнення 1,5 млрд грн з Жеваго
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 гру, 2019 16:37
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України (НБУ) 26 грудня отримав виконавчі листи і звернувся в Державну виконавчу службу (ДВС) для реалізації рішення Шевченківського районного суду від 1 жовтня 2019 року про стягнення з колишнього власника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго 1,539 млрд грн на користь Нацбанку .
Дивися повний текст Нацбанк почав примусове стягнення 1,5 млрд грн з Жеваго
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R2
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Додано: Чет 26 гру, 2019 19:13
раджу слідкувати за руками виконавців.
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igorbuda52
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Додано: Чет 26 гру, 2019 19:52
И беня тоже поручитель....но наверно не суд сбор платил а в нбу заносил
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l4567
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