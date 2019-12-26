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Українці почали менше цікавитися
роботою за кордоном -...

Українці почали менше цікавитися роботою за кордоном -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:35

Українці почали менше цікавитися роботою за кордоном -...

Пропонуємо до обговорення:
Зацікавленість українців у трудовій міграції за кордон у другій половині 2019 року суттєво знизилася.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:36

>>>заинтересованность украинцев в трудовой миграции за границу во второй половине >>2019 года существенно снизилась.
логично те кто интересовался уже уехали
sopkotomhu
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