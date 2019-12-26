Зацікавленість українців у трудовій міграції за кордон у другій половині 2019 року суттєво знизилася.
Дивися повний текст Українці почали менше цікавитися роботою за кордоном - Нацбанк.
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Додано: Суб 28 гру, 2019 14:35
Українці почали менше цікавитися роботою за кордоном -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці почали менше цікавитися роботою за кордоном - Нацбанк.
Додано: Суб 28 гру, 2019 14:36
>>>заинтересованность украинцев в трудовой миграции за границу во второй половине >>2019 года существенно снизилась.
логично те кто интересовался уже уехали
Додано: Суб 28 гру, 2019 19:21
присоединюсь)) просто на Украине украинцев, которые заинтересованы в трудовой миграции физически стало меньше)))вот оно и снизилось существенно.
Додано: Суб 28 гру, 2019 21:48
Re: Українці почали менше цікавитися роботою за кордоном -..
Такой себе индикатор.
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