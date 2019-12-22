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3 водійські помилки, через
які салон надто довго...

3 водійські помилки, через які салон надто довго...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 23:46

3 водійські помилки, через які салон надто довго...

Пропонуємо до обговорення:
Ніхто не хоче сидіти в холодній машині, особливо з ранку, ледь вибравшись з теплого ліжка. Проте, більшості автомобілістів доводиться бути саме в такій ситуації щоразу, кожен ранок.

Дивися повний текст 3 водійські помилки, через які салон надто довго прогрівається.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 23:47

скажу так что прошлым летом и этой осенню еще находились долбодятли которые по долгу не глушили или разогревали мотор под окнами дома в спальном районе ...
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 10:33

yama
Можу тільки додати, що є при***, які вірять в досконалість технологій і в те, що матеріали, які використані в двигуні не піддаються термальному розширенню/звуженню. А ще більше дивує те, що багато з них розповідають, що масло необхідно міняти частіше вказаного заводом терміну.
А що до статті - то можу додати, що зараз більшість авто обладнанні тенами, які трошки підігрівають вхідне повітря. А тому, навіть з холодним двигуном, при максимальних обертах двигуна салон буде прогріватися.
Що до всих інших пунктів - все вірно.
jeugen
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 11:30

Странно: водительские "ошибки" упомянули, но ни слова про установку салонного/моторного обогревателя...
_hunter
 
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