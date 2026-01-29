RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17810178111781217813
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 19:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Угорщина зніме вето із санкцій проти російського патріарха Кирила, - ЗМІ
Новий уряд Угорщини готовий підтримати санкцій ЄС проти московського патріарха Кирила та інших осіб, яких захищав екс-прем'єр країни Віктор Орбан. Цього тижня в ЄС обговорять "міні-пакет" санкцій. Про це повідомляє Euronews.

"Санкції, які підірвали б економічну стабільність Угорщини, є абсолютно неприйнятними. Але у випадках, коли попередній уряд використовував владу угорської держави для укладання приватних угод, я очікую, що новий уряд не блокуватиме спільні зусилля ЄС щодо посилення тиску на Росію, щоб припинити цю війну", – заявив Euronews Мартон Хайду, близький соратник Петера Мадьяра, який очолює комітет із закордонних справ угорського парламенту.


Що ж це робиться в світі ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14102
З нами з: 31.08.09
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 19:44

❗️Українські дрони зупинили або пригальмували всі великі НПЗ у центральній рф, —Reuters

▪️Їхня сумарна потужність — понад 238 тисяч тонн на добу, тобто приблизно чверть усієї нафтопереробки рф. На ці заводи припадає понад 30% виробництва бензину та близько 25% дизеля в росії.
▪️москва вже заборонила експорт бензину з квітня до кінця липня.
Xenon
 
Повідомлень: 5941
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 19:48

Україна почала зупиняти сухопутний коридор в Крим (траса Донецьк - Мелітополь - Джанкой)

(УВАГА!!! канал кацапський, але відео дуже цікавеньке)
https://t.me/milinfolive/172670
Xenon
 
Повідомлень: 5941
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 20:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:На жаль загальна кількість населення не впливає на заповнюваність штатки....

Не погоджуюсь. На заповненість штатки впливють дві речі: кількість населення та відсоток мобілізованих. Тобто щоб покращити заповненість штатки, можна або збільшувати кількість населення або зменшувати відсоток ухилянтів.
Особисто я за те, щоб робити одразу обидві речі.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3010
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 20:32

  Hotab написав:
Не сидить - значить не Корея.


Так еще в 23м Франция объяснила за весь ЕС - "не можем викингов ловить - нету у нас такой статьи" :lol:
Тут заслуги этой страны - нет, увы...
Востаннє редагувалось _hunter в Сер 20 тра, 2026 20:35, всього редагувалось 1 раз.
_hunter
 
Повідомлень: 12036
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 20:51

хтось мені тут фальцетом вигукував - на Раші націоналізму немає й не може бути
«Русская община»: новые патриоты или правые радикалы?
«Русская община» — крупнейшее националистическое объединение в современной России. Его участники действуют как полиция, но без законных оснований, преследуя мигрантов и тех, кто, по их мнению, не соответствует «традиционным российским ценностям». Они сильно религиозны, называют себя патриотами, а своей миссией считают спасение России от иностранной идеологии и влияния.

BBC Eye удалось подтвердить более 900 рейдов, проведенных «Русской общиной», что показывает, насколько усилилось ее влияние на повседневную жизнь в России. В ходе расследования журналисты установили, кто ее финансирует, и поговорили с жертвами деятельности организации и ее бывшими сторонниками.

що це шлях до подальшого розвалу Раші - згоден. але підтримувати цю війну з Україною без роздмухування націоналізму - неможливо. так Раша в цій шизофренії й живе...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12826
З нами з: 29.09.19
Подякував: 832 раз.
Подякували: 1768 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 21:24

  prodigy написав:стосовно відпочинку дітей в Україні, наші діти (мої і брата) регулярно подорожували окремо від батьків (або з класом, або з танцювальним колективом), були і Харкові і Луганську, Києві, Львові, поїздки короткі 3-4 дні


Так ото ж. Про що й мова.
А фраза "короткий відпочинок подобається більш ніж довгий" визиває лише сумну посмішку
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1538
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 21:27

  katso написав:
  prodigy написав:стосовно відпочинку дітей в Україні, наші діти (мої і брата) регулярно подорожували окремо від батьків (або з класом, або з танцювальним колективом), були і Харкові і Луганську, Києві, Львові, поїздки короткі 3-4 дні

Так ото ж. Про що й мова.
А фраза "короткий відпочинок подобається більш ніж довгий" визиває лише сумну посмішку

згадуй своє дитинство в таборах з радістю - але інших не пхай в оці радянські спогади ;) ти нічого не відповів, що окрім табору альтернатива відпочинку була дуже обмежена. а зараз є певний вибір.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12826
З нами з: 29.09.19
Подякував: 832 раз.
Подякували: 1768 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 00:17

  Xenon написав:Україна почала зупиняти сухопутний коридор в Крим (траса Донецьк - Мелітополь - Джанкой)

Про значне розширення лінії фронту та відстані куди долітають дрони не знають хіба що тутешні потужниці та пропагандони :evil:
але тут є нюанс: у кацапів все ці відстані і спроможності теж ростуть,
і все йде до того, що колись на Київ буде летіти не простий шахед, а якась х.рня з якої вилітає ще 5 чи 10 дронів і далі наводиться по різним цілям,
умовно 1000 маток з десятком фпв кожна,
90% звісно збили, але математика жорстока лишається,
псевдопатріотичні потужниці завиють а нас то за что.
killer_of_liars
 
Повідомлень: 60
З нами з: 01.11.25
Подякував: 4 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2026 00:27

Цікаво чому тутешні турбопатріоти не виклали відео як азов єбашить орків в маріку?


відстань приблизно як до Києва єслі шо...
а якщо догнуть чи уб'ють бацька - то кацапам буде набагато менше.
killer_of_liars
 
Повідомлень: 60
З нами з: 01.11.25
Подякував: 4 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 17810178111781217813
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
2 15360
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 13557
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 300177
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (7042)
21.05.2026 00:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.