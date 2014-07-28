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Прогноз курса валют НЕклассическими
(альтернативными) метода

Прогноз курса валют НЕклассическими (альтернативными) метода
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 02:41

Прогноз курса валют НЕклассическими (альтернативными) метода

собственно начну :lol:
прогноз в Екселе с помощью случайного числа (т.е. функции "=СЛЧИС()")
был получен следующий результат:
25,74₴ 15.01.2020
25,84₴ 31.01.2020
25,18₴ 15.02.2020
25,56₴ 29.02.2020
26,36₴ 15.03.2020
26,34₴ 31.03.2020
27,24₴ 15.04.2020
26,58₴ 30.04.2020
26,98₴ 15.05.2020
27,80₴ 31.05.2020
28,08₴ 15.06.2020
28,56₴ 30.06.2020
28,28₴ 15.07.2020
29,24₴ 31.07.2020
29,26₴ 15.08.2020
30,02₴ 31.08.2020
30,06₴ 15.09.2020
29,14₴ 30.09.2020
29,60₴ 15.10.2020
29,86₴ 31.10.2020
29,54₴ 15.11.2020
30,50₴ 30.11.2020
30,48₴ 15.12.2020
29,58₴ 31.12.2020
будем проверять, на сколько точным окажется такой прогноз )))
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 08:21

Re: Прогноз курса валют НЕклассическими (альтернативными) ме

Зображення
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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