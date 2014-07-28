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Прогноз курса валют НЕклассическими
(альтернативными) метода

Прогноз курса валют НЕклассическими (альтернативными) метода
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 02:41

Прогноз курса валют НЕклассическими (альтернативными) метода

собственно начну :lol:
прогноз в Екселе с помощью случайного числа (т.е. функции "=СЛЧИС()")
был получен следующий результат:
25,74₴ 15.01.2020
25,84₴ 31.01.2020
25,18₴ 15.02.2020
25,56₴ 29.02.2020
26,36₴ 15.03.2020
26,34₴ 31.03.2020
27,24₴ 15.04.2020
26,58₴ 30.04.2020
26,98₴ 15.05.2020
27,80₴ 31.05.2020
28,08₴ 15.06.2020
28,56₴ 30.06.2020
28,28₴ 15.07.2020
29,24₴ 31.07.2020
29,26₴ 15.08.2020
30,02₴ 31.08.2020
30,06₴ 15.09.2020
29,14₴ 30.09.2020
29,60₴ 15.10.2020
29,86₴ 31.10.2020
29,54₴ 15.11.2020
30,50₴ 30.11.2020
30,48₴ 15.12.2020
29,58₴ 31.12.2020
будем проверять, на сколько точным окажется такой прогноз )))
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 08:21

Re: Прогноз курса валют НЕклассическими (альтернативными) ме

Зображення
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 11:44

Re: Прогноз курса валют НЕклассическими (альтернативными) ме

uaprofi написав:собственно начну
прогноз в Екселе с помощью случайного числа (т.е. функции "=СЛЧИС()")
был получен следующий результат:
25,74₴ 15.01.2020
25,84₴ 31.01.2020
25,18₴ 15.02.2020
25,56₴ 29.02.2020
26,36₴ 15.03.2020
26,34₴ 31.03.2020
27,24₴ 15.04.2020
26,58₴ 30.04.2020
26,98₴ 15.05.2020
27,80₴ 31.05.2020
28,08₴ 15.06.2020
28,56₴ 30.06.2020
28,28₴ 15.07.2020
29,24₴ 31.07.2020
29,26₴ 15.08.2020
30,02₴ 31.08.2020
30,06₴ 15.09.2020
29,14₴ 30.09.2020
29,60₴ 15.10.2020
29,86₴ 31.10.2020
29,54₴ 15.11.2020
30,50₴ 30.11.2020
30,48₴ 15.12.2020
29,58₴ 31.12.2020
будем проверять, на сколько точным окажется такой прогноз )))


Вы зафиксируйте прогноз на ветке, где конкурс прогнозов проходит, Орест уже дал такой же прогноз на год.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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