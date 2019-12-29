Ryanair, Vueling, British Airways, Wizz Air і TUI Airways назвали найгіршими авіакомпаніями в році, що минає.
Дивися повний текст Популярні в Україні авіакомпанії визнані найгіршими в 2019 році.
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Додано: Сер 01 січ, 2020 20:13
Популярні в Україні авіакомпанії визнані найгіршими в...
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Дивися повний текст Популярні в Україні авіакомпанії визнані найгіршими в 2019 році.
Додано: Сер 01 січ, 2020 20:41
27го летел Ryanair Вильнюс - Киев, билет 106.99. Багаж.
МАУ 133.49 Багаж.
Плюс время вылета неудобное было.
Лукосторы это компромисс - цена, услуги.
Хочу сказать что в Ryanair места больше в ногах при неоткидывающейся спинке сидения.
В МАУ места меньше, лететь одинакаво 1 час .20 минут.
Додано: Чет 02 січ, 2020 01:52
Люфтганзой наверняка лучше летать, чем Виззэйром. А ездить по городу на новом мерсе лучше, чем в трамвае.
Додано: Чет 02 січ, 2020 08:45
мау вапще сволочи каламоцкие. Дочь купила в феврале акционные дешевые билеты в Пекин ( сентябрь) и назад ( январь 2020 ), так эти С... в ноябре стали рассылать уведомления, что зимних рейсов не будет. Деньги вернули, но дочь попала на 60 примерно евро.
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
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