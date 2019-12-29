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Популярні в Україні авіакомпанії
визнані найгіршими в...

Популярні в Україні авіакомпанії визнані найгіршими в...
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 20:13

Популярні в Україні авіакомпанії визнані найгіршими в...

Пропонуємо до обговорення:
Ryanair, Vueling, British Airways, Wizz Air і TUI Airways назвали найгіршими авіакомпаніями в році, що минає.

Дивися повний текст Популярні в Україні авіакомпанії визнані найгіршими в 2019 році.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 20:13

Это они еще МАУ не видели...
Civis
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 20:41

27го летел Ryanair Вильнюс - Киев, билет 106.99. Багаж.

МАУ 133.49 Багаж.
Плюс время вылета неудобное было.

Лукосторы это компромисс - цена, услуги.
Хочу сказать что в Ryanair места больше в ногах при неоткидывающейся спинке сидения.

В МАУ места меньше, лететь одинакаво 1 час .20 минут.
jasnovidenije
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 01:52

Люфтганзой наверняка лучше летать, чем Виззэйром. А ездить по городу на новом мерсе лучше, чем в трамвае.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 08:45

  Civis написав:Это они еще МАУ не видели...
мау вапще сволочи каламоцкие. Дочь купила в феврале акционные дешевые билеты в Пекин ( сентябрь) и назад ( январь 2020 ), так эти С... в ноябре стали рассылать уведомления, что зимних рейсов не будет. Деньги вернули, но дочь попала на 60 примерно евро.
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 09:49

Абсолютно идиотский рейтинг.
Сравнили несравнимое. РайанЭйр и ВиззЭйр - просто маршрутки для необремененных багажом и деньгами пассажиров. С соотвествующей ценой.
Но в одной таблице с Люфтганзой и Свиссами.
Это вроде как вагоны метро и СВ сравнивать. А что, там вагон и тут вагон, ездит по рельсам, останавливается у перрона.

Скажу больше - уверен, что данное говно опубликовано строго по заказу коломойского с целью загадить конкурентов в Украине. Интересно, где в этой таблице была бы МАУ? Думаю, процентов 15-20 она набрала бы, не больше. По причине мизерного числа обслуживаемых направлений, убогого сервиса и неадекватности цен на всё.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 11:04

  p_vovk74 написав:Абсолютно идиотский рейтинг.
Сравнили несравнимое. РайанЭйр и ВиззЭйр - просто маршрутки для необремененных багажом и деньгами пассажиров. С соотвествующей ценой.
Но в одной таблице с Люфтганзой и Свиссами.
Это вроде как вагоны метро и СВ сравнивать. А что, там вагон и тут вагон, ездит по рельсам, останавливается у перрона.

Скажу больше - уверен, что данное говно опубликовано строго по заказу коломойского с целью загадить конкурентов в Украине. Интересно, где в этой таблице была бы МАУ? Думаю, процентов 15-20 она набрала бы, не больше. По причине мизерного числа обслуживаемых направлений, убогого сервиса и неадекватности цен на всё.


есть же ссылка на первоисточник The Sun ..
lauder7
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