В Україні змінюють правила стягнення боргів

vermillion_ua написав:
если ваша задолженность меньше 432 350 гривен, то у вас нет права отчуждать жилье.
Может, больше, а не меньше?
Тут у новині все сформульовано правильно, просто легко заплутатися через подвійну логіку.
Йдеться про поріг, після якого дозволяється стягнення житла - якщо борг менший за 432 350 грн - відчужувати єдине житло не мають права, якщо борг більший за цей поріг - таке стягнення вже можливе (за відсутності інших обмежень).
При меншій сумі боргу житло захищене. А не навпаки.
Якби написали «більше», тоді сенс був би інший і неправильний. Це означало б, що навіть при великому боргу житло не можна чіпати - але закон якраз встановлює мінімальний поріг, після якого це стає допустимим.
432 350 грн - це нижня межа для можливого стягнення, а не захисна стеля.