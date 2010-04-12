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Премиум банкинг в
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Премиум банкинг в Украине и за рубежом
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 21:18

Премиум банкинг в Украине и за рубежом

К вниманию самой требовательной категории форумчан и потребителей премиальных банковских продуктов предлагаю отдельную тему для обсуждения нюансов ВИП-обслуживания в отечественных и зарубежных банках. Имея восьмилетний опыт обслуживания в секторе Премиум-банкинга в некоторых украинских и зарубежных учреждениях полагаю крайне полезным обмен впечатлениями, нюансами действующих тарифов и преимуществ, а также иных "фишечек" эксклюзивных услуг. Планирую, в случае проявленного интереса, публиковать краткие тест-драйвы премиум-подразделений лидеров банковской индустрии, с которыми работаю лично определенное время, а также делится опытом работы других клиентов, которых приглашаю к активному обсуждению на ветке.
Отож, вэлкам)
Нет попутного ветра для того, кто не знает, в какую гавань он хочет приплыть. Мишель де Монтень
de Montaigne
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 12:15

Re: Премиум банкинг в Украине и за рубежом

  de Montaigne написав:ВИП-обслуживания в отечественных и зарубежных банках.

Спершу слід визначитись що можна віднести до ВІП обслуговування?
Було б дуже пізнавально якби Ви описали Ваш досвід.
Скільки Ви заплатили за ВІП обслуговування і на скільки скористалися послугами.
Який профіт? Чи для справжніх ВІПів профіт не важливий ...основне комфорт?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:02

Квесторе_поверніться
Доброго дня. шановний колего!
Маю певний досвід користування послугами Преміум-банкінгу Приватбанку (обслуговування VIP-клієнтів регіональним відділенням). Ощадбанку. Креді-Агріколь банку, Альфа-банку, Укрексім та Укргазбанку. За плечима залишились ностальгічні спогади співпраці із "спочилими у Бозі" Дельта-банком, ВАБ-банком, ВТБ та зомбі-Промінвестбанком)
У кожної установи свої умови вхідного порогу, проте за рідким виключенням у моєму випадку обслуговування було безкоштовним, виходячи із сум депозитних коштів, які знаходились у постійному залишку на рахунках. Тут є свої нюанси, і з цього можна було б розпочати дотичний порівняльний аналіз, у разі, якщо шановним форумчанам це буде у цікавинку)
Нет попутного ветра для того, кто не знает, в какую гавань он хочет приплыть. Мишель де Монтень
de Montaigne
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 13:24

  de Montaigne написав:Квесторе_поверніться
Доброго дня. шановний колего!
Маю певний досвід користування послугами Преміум-банкінгу Приватбанку (обслуговування VIP-клієнтів регіональним відділенням). Ощадбанку. Креді-Агріколь банку, Альфа-банку, Укрексім та Укргазбанку. За плечима залишились ностальгічні спогади співпраці із "спочилими у Бозі" Дельта-банком, ВАБ-банком, ВТБ та зомбі-Промінвестбанком)
У кожної установи свої умови вхідного порогу, проте за рідким виключенням у моєму випадку обслуговування було безкоштовним, виходячи із сум депозитних коштів, які знаходились у постійному залишку на рахунках. Тут є свої нюанси, і з цього можна було б розпочати дотичний порівняльний аналіз, у разі, якщо шановним форумчанам це буде у цікавинку)

Вот давайте и начнём.
1. В Альфабанке нет безоплатного вип обслуживания. Большие суммы позволяют не платить ежемесячное обслуживание пакетов клуб и элит, но как вы обошли годовую абонку?
1. Какой денежный порог випов в эксиме и укргазе, и во всех ли регионах реализовано обслуживание?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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