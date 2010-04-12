RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Премиум банкинг в
Украине и за рубежом

Премиум банкинг в Украине и за рубежом
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 15:05

Stringer
Можно, они для этого и созданны, но искать предпочитаю сам, а они больше как переводчик-посредник. Месенджеры просто не люблю, я динозавр, а так наверное можно.
В Дубае Самсуг Ноут в магазине цена намного дешевле чем у нас, полез в их местные интернет магазины на 80 у.е. дешевле чем в молле. Попросил позвонить в интернет-магазин и сделать доставку на адрес отеля, а ещё можно расчитаться картой, а ещё что бы доставщик сделал при мне с него звонок с эмиратской карты на эмиратский номер, типа проверить (активировать). Всё цивильно, приехали, привезли, с карманным терминалом, поулыбались, позвонили на стойку отеля))) - ну как я им это сам поясню?
Жена сейчас пользуется, вспоминает - смеётся какой муж хитрожопый хохол)))
_All_
 
Повідомлень: 25
З нами з: 16.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:01

_All_
Меня консьерж выручал здорово пару раз. Последний случай, связанный с задержкой вылета рейса из Турции. Созвонился по вайберу с мастеркардовским консьержем и за 10 минут они перепронировали стыковочный рейс из Борисполя. Мелочь, а приятно))
На следующей неделе, если это будет интересно, выложу впечатления от общения и сотрудничества с бухарестским ВИП-подразделением Unicredit банка.
Нет попутного ветра для того, кто не знает, в какую гавань он хочет приплыть. Мишель де Монтень
de Montaigne
Аватар користувача
 
Повідомлень: 148
З нами з: 01.01.15
Подякував: 29 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
IBAN в Украине 1 ... 8, 9, 10
Haza » Пон 12 кві, 2010 18:50
91 62752
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 лис, 2019 08:58
vitaliy_berdinskikh
ГДЕ ОБНАЛИЧИТЬ ИМЕННОЙ ЧЕК В УКРАИНЕ 1, 2
Kosh » Вів 15 гру, 2015 18:53
12 16753
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лип, 2019 20:28
kostukp96
Получение SWIFT перевода в Украине
NickD1 » Пон 26 гру, 2016 16:59
5 8880
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 жов, 2017 15:54
mariamarchenko_28

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (80967)
24.01.2020 21:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.