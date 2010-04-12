Премиум банкинг в Украине и за рубежом

Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:01

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Меня консьерж выручал здорово пару раз. Последний случай, связанный с задержкой вылета рейса из Турции. Созвонился по вайберу с мастеркардовским консьержем и за 10 минут они перепронировали стыковочный рейс из Борисполя. Мелочь, а приятно))

На следующей неделе, если это будет интересно, выложу впечатления от общения и сотрудничества с бухарестским ВИП-подразделением Unicredit банка.

Нет попутного ветра для того, кто не знает, в какую гавань он хочет приплыть. Мишель де Монтень