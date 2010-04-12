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Премиум банкинг в Украине и за рубежом
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 22 січ, 2020 15:05
Stringer
Можно, они для этого и созданны, но искать предпочитаю сам, а они больше как переводчик-посредник. Месенджеры просто не люблю, я динозавр, а так наверное можно.
В Дубае Самсуг Ноут в магазине цена намного дешевле чем у нас, полез в их местные интернет магазины на 80 у.е. дешевле чем в молле. Попросил позвонить в интернет-магазин и сделать доставку на адрес отеля, а ещё можно расчитаться картой, а ещё что бы доставщик сделал при мне с него звонок с эмиратской карты на эмиратский номер, типа проверить (активировать). Всё цивильно, приехали, привезли, с карманным терминалом, поулыбались, позвонили на стойку отеля))) - ну как я им это сам поясню?
Жена сейчас пользуется, вспоминает - смеётся какой муж хитрожопый хохол)))
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:01
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Меня консьерж выручал здорово пару раз. Последний случай, связанный с задержкой вылета рейса из Турции. Созвонился по вайберу с мастеркардовским консьержем и за 10 минут они перепронировали стыковочный рейс из Борисполя. Мелочь, а приятно))
На следующей неделе, если это будет интересно, выложу впечатления от общения и сотрудничества с бухарестским ВИП-подразделением Unicredit банка.
Нет попутного ветра для того, кто не знает, в какую гавань он хочет приплыть. Мишель де Монтень
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