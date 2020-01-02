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Позика під заставу судового
рішення про виплату заборгованос

Позика під заставу судового рішення про виплату заборгованос
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:30

Позика під заставу судового рішення про виплату заборгованос

Доброго дня.
На разі, в житті склалась наступна ситуація:
в мене є судове рішення про виплату заборгованості по заробітній платі.  На разі підприємство мені їх не виплатило, але 100% виплатить (це тільки питання часу). 
  Гроші потрібні мені зараз. Тому, прошу розглянути надання позики на певну суму, де гарантією повернення коштів буде рішення суду про виплату мені заборгованості.
На крайній варіант, можливий продаж заборгованості із дисконтом.

P. S. Чому склалась така ситуація ? Звільнена із підприємства я була через рейдерство (напрямок - зберігання та переробка зерна, гранулювання висівок).
На разі, для того, щоб «стати на ноги» просто потрібен час, який щоденно витрачається на пошук грошей.
Буду вдячна за розгляд таких варіантів.

З повагою, Ольга.
Ел. адреса: olhavolodumurivna@gmail.com
olhavolodumurivna
 
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