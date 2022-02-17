|
|
|
Finance.ua: Як отримати безкоштовну медичну допомогу під...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 03 бер, 2022 00:51
Пропонуємо до обговорення:
Посилання й контакти
З 24 лютого триває війна Росії проти України. Збройні сили України мужньо захищають свою землю, цивільне населення теж бере активну участь у захисній боротьбі: хтось записався в територіальну оборону, хтось став волонтером, хтось пече хліб і роздає нужденним. Але водночас багато людей постійно знаходяться в сховищах, підвалах, де сиро і холодно.
Дивися повний текст Як отримати безкоштовну медичну допомогу під час війни
-
D2
-
-
- Повідомлень: 176
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 бер, 2022 00:52
из статьи непонятно...где бесплатно???
-
Igorenya
-
-
- Повідомлень: 57
- З нами з: 12.03.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 12 бер, 2022 12:18
Да це правда зараз війна.я теж звирнувся бо нема чім доїхать в лікарню і не факт що вага працює.як кажуть безкоштовна консультація по вайбиру все це повна маячня плати 300 гр тоді проконсультують .для кого війна для кого бізнис
-
lansers
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 12.03.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|