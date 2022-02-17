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Finance.ua: Як отримати безкоштовну
медичну допомогу під...

Finance.ua: Як отримати безкоштовну медичну допомогу під...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 00:51

Finance.ua: Як отримати безкоштовну медичну допомогу під...

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З 24 лютого триває війна Росії проти України. Збройні сили України мужньо захищають свою землю, цивільне населення теж бере активну участь у захисній боротьбі: хтось записався в територіальну оборону, хтось став волонтером, хтось пече хліб і роздає нужденним. Але водночас багато людей постійно знаходяться в сховищах, підвалах, де сиро і холодно.

Дивися повний текст Як отримати безкоштовну медичну допомогу під час війни
D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 00:52

из статьи непонятно...где бесплатно???
Igorenya
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 12:18

Да це правда зараз війна.я теж звирнувся бо нема чім доїхать в лікарню і не факт що вага працює.як кажуть безкоштовна консультація по вайбиру все це повна маячня плати 300 гр тоді проконсультують .для кого війна для кого бізнис
lansers
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