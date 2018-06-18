RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредити в банках
та мікрокредити
/
Finance.ua: Рейтинг микрофинансовых
организаций Украины...

Finance.ua: Рейтинг микрофинансовых организаций Украины...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 15:17

Finance.ua: Рейтинг микрофинансовых организаций Украины...

Пропонуємо до обговорення:
Мы оценили удобство и качество обслуживания в МФО

Дивися повний текст Рейтинг микрофинансовых организаций Украины (3 кв. 2019)
D2
 
Повідомлень: 51
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Нічим платити по кредиту. Що робити? 1, 2, 3
D2 » Пон 18 чер, 2018 22:35
27 20950
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 січ, 2020 19:01
lexaviktorovic132
Обсуждаем кредиты в банках Украины 1 ... 8, 9, 10
Модератор » Сер 26 бер, 2014 10:37
95 48357
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 січ, 2020 19:38
pokutny1980
Finance.ua: Що таке кредитна історія
D2 » Чет 23 сер, 2018 14:16
4 1792
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 січ, 2020 19:28
MASolomko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (956)
10.01.2020 03:01
Альфа-Банк (80443)
10.01.2020 02:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.