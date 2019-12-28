"Нафтогаз" розгляне можливість укладення договорів про надання послуг української ГТС з іншими компаніями, крім "Газпрому".
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" планує укласти транзитні договори з європейськими компаніями.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:00
"Нафтогаз" планує укласти транзитні договори з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" планує укласти транзитні договори з європейськими компаніями.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:00
Давно пора, вообще необходимо провести аудит Нефтегаза, бюджет пополнится в разы
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