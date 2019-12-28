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"Нафтогаз" планує укласти
транзитні договори з...

"Нафтогаз" планує укласти транзитні договори з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:00

"Нафтогаз" планує укласти транзитні договори з...

Пропонуємо до обговорення:
"Нафтогаз" розгляне можливість укладення договорів про надання послуг української ГТС з іншими компаніями, крім "Газпрому".

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" планує укласти транзитні договори з європейськими компаніями.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:00

Давно пора, вообще необходимо провести аудит Нефтегаза, бюджет пополнится в разы
bklochok
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